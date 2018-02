Zahrajte si betu Band of Defenders, je to střílečka s budováním opevnění

Ve hře se stáváme jedním z žoldáků, který je v postapokalyptickém světě najímán, aby ochránil důležité objekty a pomohl tak obnovit lidskou civilizaci.

Z herního hlediska je to klasická kooperativní střílečka se stavěním věží a barikád. Cílem je odolat nabíhajícím vlnám nepřátel s bossem na konci. Na výběr má být více než třicet zbraní.

V krátkém čase mezi vlnami hráči využívají získané peníze, aby se kolem chráněného objektu co nejlépe opevnili. To znamená, že staví barikády a střílecí věže. Zdroje však mohou investovat i do vylepšení již stávajících objektů či lékárničky.

Hráči si tak postupně zpřístupňují lepší a lepší výbavu. Odměnou jsou také krabice s náhodnými kosmetickými předměty. Tvůrci však zároveň dodávají, že ve hře nebudou mikrotransakce. Vizuálních předmětů mají být stovky.

Beta vyžaduje digitální distribuci Steam a bude fungovat nejpozději do vydání plné hry v březnu. Postup z bety nebude do plné verze přenesen. „Je to velmi raná verze určená k prvotnímu testování hry s více lidmi,“ dodávají autoři.

Získat klíč můžete na oficiálních stránkách zde.