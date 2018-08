RECENZE: Banner Saga 3 láká na špičkové tahové souboje a epický závěr

Pokud jste se s Banner Sagou dosud nesetkali, může pro vás být hra dost nečitelná. Je to velmi zvláštní mix několika žánrů, který tvoří unikátní koncept. Nejlépe by asi sedělo označení interaktivní kniha. Banner Saga vypráví epický příběh a čas od času si od vás vyžádá nějakou tu interakci, která ovlivní běh děje dál.

Banner Saga 3

Není to ovšem interaktivní film, i když i podobnosti s tituly od Telltale nebo hororovou Until Dawn tu najdeme: hlavně důraz na rozhodnutí, která se promítnou i v dalších dílech a ovlivňují váš děj a to, kdo bude žít a kdo zemře. Někde jde o vedení rozhovoru správným směrem, jinde musíte bojovat v tahovém souboji nebo řešit management své roztodivné hrdinné skupiny, která drží pohromadě hlavně díky touze přežít.

Interaktivní kniha také znamená, že je ve hře mnoho textu. A to jak dialogů, tak i textů popisujících situaci. Kvůli košatosti rozhovorů je jen zlomek dabovaný, což se dá pochopit. Hra by zasloužila trochu sladit styl textů, ale rozhodně ne jejich obsah. Banner Saga už od prvního dílu sází na dobrý děj a dialogy a to platí i o posledním dílu, který vás zavede do posledního živoucího města Arbarrang, kde je Rook, a do centra Temnoty, kam se vydává skupina v čele s Juno, Eyvindem a Iverem.

Poslední díl ságy tlačí na pilu ve všech ohledech. Celý svět směřuje do pekla a ve vzduchu je cítit pachuť konce úplně všeho. Ani hlavní město lidí Arbarrang nevzbuzuje příliš mnoho nadějí. Jak hrozivě na horizontu víří hranice Temnoty a v ní se objevující čím dál tím hrozivější a monstróznější stíny, je jasné, že pomyslná jiskra naděje může hodně rychle uhasnout.

Banner Saga 3

Žádné z rozhodnutí není dobré, většina je spíš špatná nebo ještě horší. Teď už jde o všechno a není čas na sentiment a slabost. Hlavně příběh Rooka v Arbarrangu obléhaného dredge s sebou nese spoustu nepopulárních a emotivních rozhodnutí.

Budete řešit problémy s morálkou, nestabilitu města, které stále bojuje s předsudky proti jiným druhům. A samozřejmě se nevyhnete ani řešení svárů uvnitř vlastní skupiny. Ne každý má nervy na to všechno a někteří, pokud nezakročíte, nebo je urazíte, odejdou a už o nich neuslyšíte. Což může být hodně bolestná rána, pokud jde o piplané postavy. V době krize na povrch vyplouvá spousta špíny. A když se blíží apokalypsa, jsou té špíny celé cisterny.

Rozhovory neslouží jen k posouvání děje, ale jsou i dobrovolné a mohou přinést jak výhody, tak nevýhody. Rozhodnutí i zde znamenají hodně a vaší největší starostí bude nashromáždit co největší armádu a nakoupit pořádné zásoby, protože válka jen tak neskončí a bude jen hůř.

Banner Saga 3

Příběh z pohledu Iverovy družiny, která trochu kopíruje Pána Prstenů a místo k Hoře Osudu jde do centra Temnoty, je mnohem přímočařejší. Vůbec se nehraje na zásoby a jediné, co se doopravdy řeší, je morálka party. Temnota vše uvnitř sebe pokroutila do groteskních, hrozivých tvarů a zdržovat se kdekoliv, by stejně bylo holé šílenství. V Temnotě vás ani nečeká tolik příběhových odboček, což je trochu škoda, využít více potenciálu děsivého místa by určitě nebylo na škodu.

Bez boje to nepůjde

Ačkoliv se dá mnoha soubojům vyhnout, ať už důvtipem, nebo vykecáním, někdy nezbývá jiná možnost. Souboje jsou stejné jako v předešlých dílech, izometrické, tahové a velmi dobře provedené. Banner Saga představila zajímavý způsob soubojů, který řeší vaše brnění, sílu a vůli. Díky tomu je prostor pro originální taktiku.

Někdo z party se bude specializovat na prorážení brnění, jiný na útok do živého. Vůle, varianta many, určuje, kolik speciálních útoků a akcí může konkrétní postava vykonat. Vůli si v boji lze dobít různými způsoby, ale rozhodně platí, že plýtvat s ní není moc moudré, a tak využití útoku na maximum je žádoucí. Takové řetězení útoků na několik nepřátel je nejen uspokojující na pohled, ale často i nutné. Ve hře jsou nyní i souboje na vlny, které o to více nutí hráče, aby taktizoval a maximalizoval efektivitu svých úkonů.

Banner Saga 3

Rookova i Iverova družina mají speciální předměty, které lze používat v bitvě. Rookova disponuje rohem, který doplňuje vůli zvolenému hrdinovi, a Iverova zase holí sesílající blesky. Ty dovedou zasáhnout i několik postav v řadě – pozor kde stojíte, blesk si nevybírá. Sympatická je i schopnost Juno, ta nemůže zemřít, pouze se přesune do duchovního světa, kde si nasbírá zpět vůli a životní energii a pak se vrátí svěží na bitevní pole.

Vlny jsou většinou tři (po každé je možné buď bojovat dál a obměnit sestavu, nebo se stáhnout) a končí menším boss fightem. Odměnou za absolvování vyčerpávajícího souboje je artefakt a samozřejmě zkušenosti pro postup svěřenců, kteří pro levelování potřebují určité počty zabitých nepřátel a slávu (renown). Od jistého levelu lze hrdinům přiřadit i titul. Slouží k užší specializaci jednotky a jako nástavba už plně nalevelovaným postavám, které tak mohou být ještě silnější.

Asi tušíte, že se ty nejtužší souboje odehrají v nitru Temnoty a máte pravdu. Temnota pokřivila vše živé, čeho se dotkla, do podivných, nebezpečných karikatur, a tak i souboje s nimi jsou trochu něco jiného. V soubojích s agresivními přisluhovači temnoty musíte dávat i pozor, kam šlapete. Po zabitých nepřátelích zůstává podivná substance, která vám při přechodu přes ni ubere vůli. To platí i pro nepřátele. Na bojišti jsou rozmístěné i různé pasti, které lze využít ve svůj prospěch nebo do nich v nepozornosti skočit. V obtížnějších soubojích jsou pasti další z taktických výhod.

Vizuálně okouzlující podívaná

Banner Saga musí poslat do kolen svým výtvarným pojetím i toho největšího barbara. Ručně malovaná grafika je dechberoucí a hudební podkres vše jen umocňuje. Tvůrci si vyhráli i se světem nakaženým temnotou a vše vypadá opravdu náramně.

Banner Saga 3

Lepší by mohla být přehlednost. Například při souboji na vlny by hodně pomohlo lepší zobrazení statistky postav, ať hned víte, kdo už je skoro v rakvi a kdo ještě může srdnatě odolávat náporu další vlny.

Také tak trochu zbytečně působí putování s karavanou po Arbarrangu sem a tam, když vše máte prakticky na jednom místě. Hře to zbytečně ubírá tempo a natahuje ji to. Naopak putování v Temnotě smysl má a skvěle to přispívá atmosféře. Hra má na PC trochu trable s kompatibilitou, několikrát se mi stalo, že při loadingu nebo rozhovoru zamrzla, naštěstí autosave je dost častý.

Epické zakončení

Banner Saga končí ve velkém stylu. Není nouze o širokou paletu emocí ani o nervy drásající souboje. Vše už bylo nalajnováno, a tak vás čeká pouze pár novinek. Hře není moc co vytknout, kromě přehlednosti a trochu zbytečných pasáží jde o skvělou, do detailu promyšlenou záležitost, kterou by si neměl nechat ujít žádný fanoušek inteligentního fantasy. Pokud o sérii Banner Saga slyšíte poprvé, začněte hezky od začátku, teď už je příběh konečně kompletní, tak nač otálet.