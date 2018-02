Natáčení soubojů v Batmanovi od Telltale vypadá zábavněji než samotná hra

Interaktivní seriály od Telltale jsou známé tím, že jsou pořádně ukecané a jen občas nabídnou nějaké akční sekvence. Na ty se pak sice hezky kouká, z herního hlediska je to však bída spočívající jen mačkání správných tlačítek ve správný čas.



It's Batman vs. Bane in our latest look at the fight choreography for Batman: The Enemy Within. Who are you putting money on? pic.twitter.com/yTUVDj2QKn

Telltale teď ukázali záběry z přípravy choreografie posledního dílu Batman: Enemy Within a po pravdě řečeno je škoda, že z toho nevznikne nějaká pořádná akční hra. Postavu Batmana v jedné scéně překvapivě představuje žena, ale že by s ní její soupeř kvůli tomu zacházel nějak jemněji, to rozhodně nehrozí. Au!

Vlad Rimburg & LBP Stunts Chicago helped craft the fight choreography for Batman: The Enemy Within. Here's a glimpse of their stunts in action, staging the showdown between Batman and Riddler! Let us know if you'd like to see more, and which fights you'd like to see.  pic.twitter.com/ErbszMASUu