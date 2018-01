Konkurence pro Call of Duty: WW2? Battalion 1944 láká novým trailerem

Vývojářský tým Bulkhead Interactive měl v roce 2016 obrovské štěstí. Jejich kickstarterová kampaň ke střílečce z druhé světové války Battalion 1944 totiž skončila ani ne měsíc před oznámením Call of Duty: WW2. Těžko říct, zda by se jim i poté podařilo vybrat 317 % pořadoované částky na hru, která dnes vypadá jako budgetová kopie své známější předlohy.

Ale grafika není vše a spousta lidí stejně nemůže značce Call of Duty přijít na jméno, takže určitý potenciál tu stále je. Jestli se ho podaří proměnit, zjistíme už 1. února, kdy bude na Steamu spuštěn předběžný přístup. Přihlásit se můžete tady.

Battalion 1944 má být multiplayerovou střílečkou ze staré školy, která hledá inspiraci ve starých Call of Duty, Medal of Honor nebo Wolfenstein: Enemy Territory. Žádné lootboxy ani odemykání lepšího vybavení, prostě čistokrevná akce, kde vyhrává ten nejlepší. Bude to však v dnešní době stačit?