Otec roku. Vývojář dělá hru na přání své šestileté dcery

Motivace pro to pustit se do tvorby her mohou být různé. Touha umělecky se vyjádřit, odpočinout si od „opravdické“ práce, vytvořit vlastními silami přesně takovou hru, jakou by si člověk chtěl sám zahrát, anebo prostě vydělat ranec peněz na dynamicky se rozvíjejícím trhu. Vývojář Chris Obritsch však sleduje mnohem ušlechtilejší cíl - chce prostě udělat své dceři radost.

Christopher Obritsch se svou dcerou Madelyn.

Jakožto veliká fanynka staré klasiky Ghouls’n Ghosts vždy chtěla být součástí velikého dobrodružství a porazit „Zelenou hlavu“. Ovládat postavičku na obrazovce jí však nestačilo, chtěla být přímo tam, ve hře. Chris malé Madelyn vysvětlil, že to není možné, protože to není jeho hra. Pokud by však chtěla, udělá ji hrdinkou její vlastní hry.

„Holky nemůžou být rytíři, tati, jenom kluci,“ postěžovala si však Madelyn. Na to existuje jediná rozumná odpověď: „Jakou barvu brnění budeš chtít?“

Madelyn si vybrala růžovou.

Hra se svojí inspirací v Ghouls’n Ghosts nijak netají.

Z původně zamýšlené legrácky pro dceru se však postupně stal vážný projekt. Hra dokázala už v rozpracovaném stavu zaujmout spoustu lidí a tak se na Kickstarteru podařilo vybrat přes tři a půl milionu korun na další vývoj. Ten teď vypadá tak, že Madelyn pije čokoládové mléko a říká tátovi, co má do hry přidat. Ten její nejdivočejší nápady trochu koriguje (úroveň s koťátky nejspíše nebude), jinak se však snaží vyjít jí maximálně vstříc, sdělil magazínu PC Gamer.

Hra přitom nevypadá vůbec špatně. Samotná náplň, spočívající ve skákání přes překážky a jednoduchém bojování, sice není vrcholně originální a v pixelartovém zpracování asi spousta nápadů přijde vniveč, ovšem pořád tu máme solidně odvedenou práci. Však se sami podívejte na nejnovější trailer.

A to ještě do počátku příštího roku, kdy má Battle Princess Madelyn oficiálně vyjít na PC, PS4, X1, Wii U a Ninendo Switch, nějaký ten čas zbývá.