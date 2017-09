Smolný Battleborn půjde do důchodu, žádný nový obsah už nebude

Barevná kooperativní střílečka Battleborn (naše recenze tady) nebyla vyloženě špatnou hrou, nepodařilo se jí však zaujmout dostatečné množství lidí, a proto byla pro vydavatele 2K Games jednoznačným neúspěchem.

Jestli něco Battlebornu určitě nechybělo tak to byla pestrá paleta barev,

Nad důvody můžeme jen spekulovat, ale přesycenost trhu MOBA hrami silnějších značek a především famózní nástup na první pohled velice podobného Overwatche pouhé tři týdny po vydání Battlebornu jsou faktory, které hře rozhodně nepomohly

Nepomohlo snížení ceny na polovinu, nepomohl dokonce ani nedávný přesun na model free 2 play, a tak pouhých 15 měsíců po vydání hry hází studio Gearbox ručník do ringu. Na podzim naplánovaný update bude tím posledním, kterého se hráči dočkají.

Hře velice ublížila přílišná podoba s podobně stylizovaným Overwatchem.

Poté už do hry nepřibude žádný další oficiální obsah a přestože samotné servery se hrou ještě nějakou dobu poběží, lze oprávněně předpokládat, že i ti poslední členové komunitu brzy opustí.

Na stránkách Battlebornu to oznámil ředitel vývoje Randy Varnell v emotivním rozloučením s fanoušky. Jakkoliv pro něj musí být těžké opustit dílo, kterému věnoval posledních 5 let svého života, nepropadá zoufalství a už pracuje na novém projektu. Snad to tentokrát vyjde lépe.