Mapa Rupture z Battlefieldu 1, která původně vyšla jako součást placeného rozšíření They Shall Not Pass, je nyní dostupná všem hráčům. Další mapy tvůrci uvolní v květnu.

Na červen se pak chystá režim Shock Operations pro čtyřicet hráčů, který by měl uspokojit ty, kteří nemají čas na sérii zápasů v Operacích. Dostupný bude na pěti mapách: Giant’s Shadow, Prise de Tahure, Lupkow Pass, Zeebruggea a River Somme.