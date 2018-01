Nový Battlefield vyjde v říjnu, Anthem se oficiálně odkládá

Minulý týden jsme psali o tom, že akční RPG Anthem od společnosti Bioware podle mnoha ukazatelů nejspíše letos nevyjde.

Anthem se odkládá na rok 2019.

Nyní už je to oficiální, protože v rozhovoru pro The Wall Street Journal tuto spekulaci potvrdil finanční ředitel Electronic Arts Blake Jorgensen. Posunutí data vydání však prý není způsobeno tím, že by autoři nestíhali, ale tím, že EA plánuje v říjnu vydat nový díl své populární série Battlefield a dvě takovéto veliké značky od jedné firmy by si mohly navzájem konkurovat.

Je to poprvé, co EA oficiálně přiznalo, že se na letošní rok s novým Battlefieldem počítá. Ne tedy, že by to bylo úplně překvapivé. V sérii už vyšlo celkem 11 her, kterých se prodalo více než 50 milionů kopií. Tím zatím posledním dílem je trochu nešťastně pojmenovaný Battlefield 1, zasazený do období první světové války.



Otázkou zůstává, do jakého prostředí nás tentokrát švédští DICE zavedou. Spekulace ohledně pokračování odbočky Bad Company se ukázaly jako liché a žádné jiné vodítko zatím nemáme.

Tak schválně, jaký konflikt byste v Battlefieldu viděli nejraději vy?