Zaostřeno na Battlefield V. Chystá se druhá světová, jak ji neznáte

Battlefield je zpět a fanoušky netrpělivě očekávaná úvodní prezentace Battlefieldu V přinesla odpověď na celou řadu otázek. Úvodní dojmy jsme vám přinesli už včera, v článku zabrousím více do detailů a na uvolněné informace se podívám z hlediska fanouška, který se i k minulému dílu vrací poměrně pravidelně. Battlefield 1 mě totiž ohromně bavil a další díl jsem tak řadil k nejočekávanějším hrám letošního roku.

Konec Premium Passu

Návrat do druhé světové války se po úspěchu minulého dílu jeví jako logický krok. Nějaký čas se spekulovalo o Bad Company 3, na tu si ale budeme muset ještě nějaký čas počkat. Druhá světová je momentálně v kurzu i díky loňskému CoD: WWII, na rozdíl od něj se však Battlefield tváří jako hra, která zavítá na bojiště, která jsme ve hrách příliš často nenavštívili. Z tohoto prohlášení jsem měl asi největší radost, ačkoliv ho vývojářům z DICE tak úplně nevěřím.

Battlefield 5

Když se totiž podíváte na Battlefield 1, zjistíte, že si hra schovávala ty největší bitvy Velké války až do prémiového obsahu, jehož pořízení tak představovalo pro majitele základní hry tahák jako hrom. Tedy alespoň u mě podobný přístup zafungoval a i kvůli němu jsem se k BF1 velmi rád vracel.

U aktuálního dílu se dodatečně uvolňovaný obsah sice nejmenuje prémiový, protože k němu budou mít přístup všichni majitelé původní hry, v principu ovšem může jít o podobné lákadlo, jak hráče nalákat k návratu do hry. Tvůrci už potvrdili, že chystají minimálně čtyři velké balíčky dodatečného obsahu zdarma, takže analogie s premium passem z BF1 se přímo nabízí.

Potvrzeny byly také další časově omezené eventy za exkluzivní odměny, tedy něco, co v aktuálních on-line hrách všeobecně frčí. Zapálení hráči to mají rádi, ti ostatní to mohou s klidem ignorovat. Co zní ovšem zajímavě, to je chronologické uspořádání těchto eventů. Ty mají totiž kopírovat průběh války, takže asi nepřekvapí, že první z nich ponese název Fall of Europe. Chcete se vsadit, že se map připomínajících události jako vylodění v Normandii, stalingradské peklo nebo pád Berlína opravdu nikdy nedočkáme?

Chronologický prvek tak alespoň na papíře dělá eventy mnohem zajímavější. Pokud jste pravidelní hráči, budete mít na konci cesty trofeje nasbírané za celou válku. Oproti tomu některé z těchto časově omezených událostí mají stavět autentičnost války ještě více na hlavu.

Battlefield 5

Dobové zasazení? Podle vzhledu neuhádnete

Tím se dostávám k asi nejožehavějšímu tématu, kterým je možnost upravovat si vzhled vašich vojáků všemožnými kosmetickými doplňky. A ano, výsledek vypadá jako naprostý horor nebo nějaká parodie. Smířlivě se mi chce říct, že ještě uvidíme, jak moc restriktivní bude hra v tom, jakou postavu s jakým vzhledem připustí na jaké bojiště. Ale dle dosavadního vývoje v herním průmyslu a pro mě nepochopitelné absence kritiky ze strany ostatních herních médií, si myslím, že pod heslem „go crazy“ se fantazii v BFV meze klást nebudou.

Úplně na rovinu říkám, že naprosto vítám to, že hra o druhé světové válce ukazuje, že v ní nebojovali jen bílí muži na evropské půdě. To je paráda. Danému konfliktu se přece neříká světová válka pro nic za nic. Ale velmi pochybuji, že DICE a EA bude zajímat nějaký kontext a nedivil bych se, kdyby invazi handicapovaných černošek s kovovými protézami v Normandii odráželo komando indických Němců v SS turbanech, jímž by kryla záda jednotka katanami vyzbrojených bojovníků ze země vycházejícího slunce. Teď to samozřejmě ženu do extrémů, ale na podobný přístup Call of Duty: WWII jsem si nikdy nezvykl, nebo si na něj možná spíše ani nechci zvyknout. To, co jsme viděli na artworcích hry a v traileru prostě nevypadalo vůbec dobře.

Battlefield 5

Je smutné, že u loňského Battlefrontu 2 se šéfové EA tak dlouho zaklínali tím, že růžového Dartha Vadera by jim fanoušci nikdy neodpustili (ve skutečnosti by jim ho neodpustil spíš Lucasfilm a Disney), ale takovýmto způsobem zprznit zcela zásadní kapitoly historie jim cizí není. Kromě naprosto absurdní snahy, aby na korporaci nepadl stín podezření z diskriminace, bude na vině především to, že kosmetické doplňky půjde nakupovat za reálné peníze (byť o této skutečnosti tvůrci zatím mlčí).

Historické události totiž nepodléhají copyrightům a licencím jako nedotknutelné univerzum Star Wars, takže si nikdo nemá na co stěžovat. Podobné obavy mám i co se týče přítomnosti méně známých nebo utajovaných zbraní, které časem mají přijít do hry, kde už tak autentičnost skučí bolestí.

Battlefield 5

Battlefield jinak

Jenže jakkoliv jsem byl připraven mávnout nad tímto paskvilem rukou a nechat ho vlastnímu osudu, novinky týkající se hratelnosti zní uchu fanouška až příliš zajímavě. Zároveň platí, že z jejich výčtu nelze usoudit, jestli jde o krok správným směrem. Jde totiž přesně o ten typ prvků, jejichž implementaci musí hráči zažít na vlastní kůži. Až pak půjde rozhodnout, zda je díky nim hra lepší, nebo naopak horší. Platí to pro každou z nich, tak si je pro pořádek shrňme.

Ve hře budete moci stavět opevnění kolem strategických pozic, což už během bojů o vlajky v conquestu výrazně posílí roli obránců. Opevnění bude moci stavět každý, třída support se k tomu bude hodit ale nejlépe. Víc než kdy předtím vás hra bude nutit hrát v jednotce s ostatními hráči. Nehledě na zvolenou třídu budete moci oživovat padlé spolubojovníky a odtahovat je do bezpečí. Navzdory tomu bude ale zdravotník důležitější než kdy předtím, neboť pouze on dokáže doplnit zdraví zraněného na sto procent.

Battlefield 5

Hodně zajímavě zní i vylepšené pohybové vlastnosti (včetně realističtějších animací) vašich vojáků. V traileru jsme viděli možnost překulit se v lehu na záda, po nichž se lze sunout a pálit do nepřátel, což ocení zejména snipeři, které překvapí nabíhající útočník. Ve stejném traileru bylo vidět i posouvání se bokem v lehu, během kterého hráč pálil z lehkého kulometu, jenž držel v jedné ruce. Nevypadalo to moc dobře a realisticky už vůbec ne, ostatně jako celý trailer.

Velkou roli bude hrát průraznost vašich zbraní a speciálně MG-42 prý dovede z budovy nadělat cedník. Stacionární zbraně, které hráli velkou roli v Battlefieldu 1 nyní půjde pomocí vozidel přesouvat po bojišti. I tady jde o velmi sporné vylepšení, protože vědět, kde najdete protiletecký kanón, nebo dělo proti obrněným vozidlům, se vždycky hodilo.

Battlefield 5

Kampaň i kooperace

Jakkoliv mě novinky týkající se hratelnosti nechávají na pochybách, velkou radost mám z módu Grand Operations, který spojí jednotlivé multiplayerové bitvy do příběhového rámce. Na rozdíl od Operations v BF1 se budou jednotlivé úkoly výrazněji měnit a připomenou různé módy, což je velké plus.

Kladně hodnotím i návrat singleplayerového pojetí, který nabídne kratší příběhy z různých bojišť druhé světové. DICE sice kampaně moc neumí, alespoň se ale bude na co koukat a kampaň zůstane pěkně různorodá. O umělé inteligenci a spoustě bugů a glitchů si však iluze rozhodně nedělám.

Uvidíme také, jak dopadne slibovaný kooperativní režim, který má podle slov tvůrců nabídnout náhodně generované prvky. I tak počítám, že půjde o mód, který se velmi brzy omrzí, ale jelikož mi již léta velmi chybí Spec Ops mód z Call of Duty: Modern Warfare 2 a 3, spokojím se tu i s málem.

Battlefield 5

Tak jako spousta dalších hráčů i já jsem velmi zklamaný z toho, co dělá posedlost kosmetickými doplňky a politická korektnost s historickými reáliemi. Jsem přesvědčený, že pokud by systémy hry respektovaly kontext, nebyl by problém vytvořit poctivou střílečku z druhé světové s tunou kosmetických doplňků a pestrou škálou příslušníků vojenských jednotek. Bohužel, zatím to tak nevypadá. Plány na podporu hry po vydání přitom vypadají tak slibně. Ani po stránce hratelnosti nelze říct, že by se tvůrci báli zásahů do hry, což bylo něco, co vadilo kritikům BF1. Co bude ale ve výsledku fungovat, ještě uvidíme.