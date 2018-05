Další český hit. Beat Saber je zatím nejlepší hrou pro virtuální realitu

Bez většího přehánění můžeme říct, že česká herní produkce dobývá svět. Nezávislé tituly Chuchel a Attentat 1942 si letos odnesly ceny z prestižních festivalů, únorový Kingdom Come: Deliverance pak rychle zaznamenal milion prodaných kopií. A vypadá to, že i budoucnost je pro české vývojáře růžová, protože řada zajímavých titulů se nachází ještě v režimu předběžného přístupu. To znamená, že už se prodávají, aniž by přitom byly zcela dokončené. O Factoriu, jsme psali nedávno, nyní se podíváme na nečekaný úspěch hry Beat Saber od týmu Hyperbolic Magnetism.



Po pouhém jednom týdnu od uvedení do distribuce se totiž hra uhnízdila na prvním místě žebříčku nejlépe známkovaných titulů digitálního obchodu Steam. Z téměř 1900 hodnocení od uživatelů je jich totiž 99 % pozitivních. Beat Saber tak za sebou nechává i takové globální hity, jakými jsou Portal nebo Terraria. V době psaní článku se sice na první místo vrátil datadisk O víně a krvi pro Zaklínače 3, ale situace je poměrně dynamická. Především je však nutné nezapomínat na to, že zatímco Zaklínače se už prodalo miliony kopií na všechny dnešní platformy, Beat Saber je zatím na nějakých 25 000. Je totiž venku teprve týden a k jeho hraní je nutná poměrně drahá VR přilba.

V této kategorii tak Beat Saber nemá konkurenci, a mnozí se shodují, že jde o vůbec nejlepší hru pro virtuální realitu, jaká kdy byla vytvořena.

A o co vlastně jde? Hra by šla jednoduše popsat jako kombinace rytmické hry ve stylu Guitar Hero a simulátoru šermu. Za doprovodu rázné elektronické hudby se na vás valí řada barevných bloků, které musíte virtuálním laserovým mečem rozsekat na kousky. Na první pohled nic extra originálního, ale týmu kolem hlavního programátora Jána Ilavského, se podařilo trefit tu správnou míru jednoduché hratelnosti, působivého vizuálu a až nebezpečné chytlavosti. Autoři na hře navíc dále pečlivě pracují a již brzy se tak prý dočkáme třeba uživatelského editoru úrovní.