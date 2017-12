RECENZE: Přídavek k Life is Strange je až zbaběle nekonfliktní

„Hlavně nic neměnit,“ bylo evidentně mottem týmu Deck Nine, který dočasně převzal štafetu značky Life is Strange, než se k ní s plnohodnotným pokračováním vrátí její původní autoři z francouzských Dontnod.

Kdo hrál původní Life is Strange, ví, že tohle nedopadne dobře.

Přídavek Before the Storm začal sice dobře, ale svůj koncept nedokázal plně rozvinout a ve výsledku působí vlastně zbytečně. Na druhou stranu je to pořád unikátní titul, který nemá prakticky žádnou konkurenci, protože tématům jako nevěra, problémy s rodiči či drogy se ostatní hry široce vyhýbají.

Hlavní hrdinkou je teenagerka Chloe, která kromě problémů ve škole musí řešit i komplikovaný vztah se svým despotickým otčímem. Jedinou útěchou pro ni představuje pomalu rostoucí přátelství se školní premiantkou Rachel. Kdo hrál původní Life is Strange, ten ví, že tohle nemůže skončit dobře, a právě vědomí pomalu se blížící tragédie dává celému snažení tolik potřebnou vážnost. Jinak se tu příliš zajímavého bohužel neděje a Before the Storm i přes svůj kratší rozsah (pouhé tři epizody) působí trochu uměle natahovaně.

Hra ani nepředstírá, že byste měli nějakou možnost volby.

Deck Nine totiž nedokázali pořádně rozpracovat zúčastněné postavy a kromě ústřední dvojice tak všichni působí až příliš šablonovitě. Obzvláště záporák jako kdyby vypadl z nějakého osmdesátkového béčka. Kdybych neměl srovnání s původním Life is Strange, asi bych byl nadšený, ale takto mi to přijde jako několik kroků zpět.

A přitom na postavách a příběhu celá hra stojí a padá, protože autoři zcela rezignovali na to, že by kladli hráčům nějaké překážky. Výsledek se až nepříjemně podobá seriálům od Telltale, vlastně stejně jako tam stačí jen přijít k aktivnímu předmětu a zmáčknout odpovídající tlačítko. Není to vyloženě výtka, alespoň vás nic nezdržuje od dalších posunů v příběhu, ale přijde mi škoda, že jde hrou jen tak bez zdržování prolétnout.

Navzdory tragickým událsotem je zde i prostor pro humor.

Jedinou výzvu tak představuje nepovinná (čímž chci kulantně naznačit, že je úplně zbytečná) dialogová minihra, během níž máte na výběr správné odpovědi jen omezený čas. Lovci achievementů se pak lehce potrápí při hledání míst, kde Chloe může zvěčnit nějaké graffiti. Celkově dohrání zabere přibližně 10 hodin, což není špatné, obzvláště když využijete aktuální vánoční slevu a za hru zaplatíte jen kolem 350 korun. Za ty peníze odpustíte i nepříliš pohlednou grafiku a bohužel i docela nudný soundtrack. O ten se postarala indiepopová kapela Daughter, která většinou lovila ve vodách svého bezvýrazného repertoáru a podobný hit, jakým byl minule Obstacles od Syd Matters, tu prostě chybí.

Přes všechny výhrady však Before the Storm jednoznačně doporučuji. Ono je těžké kvalitativně se vyrovnat něčemu tak dokonalému, čím bezpochyby je původní Life is Strange. Podobných „civilních“ her je pořád naprosté minimum, a tak jsem ochotný lehce přimhouřit oči. Není to dokonalé, ale je to pořád skvělé!