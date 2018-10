Beta karetního Artifactu od Valve byla posunuta na listopad

I když to nebude Half-Life 3, těší se na příští hru (viz náš článek) od Valve spousta lidí. Ale pokud jste také měli v plánu zúčastnit se slibované říjnové bety, máte smůlu. Byla totiž odložena až na listopad. Na vydání samotné hry, které je naplánováno na 28. listopadu, to však prý žádný vliv mít nebude.