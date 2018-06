Bethesda oznámila nový Doom a Wolfenstein. Fallout 76 vyjde ještě letos

Po krátkém vtípku Peta Hinese na účet letošního úniku z kanadského Wallmartu nastartovalo konferenci rockové vystoupení Andrewa WK, jenž na pódiu s kapelou odehrál píseň Ready to Die, kterou jsme slyšeli v prvním traileru na akci Rage 2. V té budeme hrát za posledního rangera se jménem Walker, který v souladu s názvem hry zní neustále rozzlobeně. Rage 2 se odehrává v postapokalyptické budoucnosti, kdy osmdesát procent lidstva vymřelo. Souboje vozidel vypadají skvěle, ale akce samotná působila až příliš snadně. Umělá inteligence nepřátel asi tentokrát nebude příliš vysoká.

Po Rage 2 přišla na dlouhou dobu nuda a série vlažných trailerů. Připomenuta byla karetní hra The Elder Scrolls: Legends, která se dočká druhého vydání s přepracovaným vizuálem. Hra nově přichází na konzole. Váš postup z mobilů a PC si samozřejmě bude pamatovat díky společnému účtu.

Poté se řeč se stočila k MMORPG The Elder Scrolls Online, které se nedávno dočkalo velkého přídavku s názvem Summerset. Účet si v něm už zřídilo 11 miliónů hráčů. Do konce roku chystají autoři menší přídavky, které se mají soustředit na vlkodlaky a ještěří argoniany. Hra zůstává nadále bez měsíčních poplatků.

Fanoušky velmi potěšilo následující oznámení. Vrací se Doom s podtitulem Eternal a podíváme se v něm na Zemi. Autoři slibují silnější hlavní postavu, dvakrát více démonů a novinky na letošním QuakeConu desátého srpna. Název by mohl odkazovat na větší důraz na znovuhratelnost, což je něco, co podle dalších oznámení Bethesdě evidentně leží v žaludku.

Velkým překvapením se stalo ohlášení nového Wolfensteina s podtitulem Youngblood, který vyjde údajně už příští rok. Bude jej možné hrát sólo i v kooperaci. Podíváme se v něm do okupované Paříže a hlavními hrdinkami budou BJova dvojčata, kterými jsou dvě drsné mladé dámy. Ani tentokrát jsme ale z hraní neviděli nic.Oznámen byl i Wolfenstein: Cyberpilot pro virtuální realitu. Hráč v něm bude hackovat nacistické roboty a obracet je na svou stranu.

Novinky čekají i loňskou akci Prey. Tři nové režimy (New Game Plus, Story a Survival) do hry nyní přibudou zdarma a chystaný přídavek Mooncrash zní jako variace na nekonečný horde mód, což bude pro fanoušky příběhu asi velké zklamání. Ke stažení je již dnes. Chystá se i PvP režim Typhon Hunter, kde pětice hráčů číhá na osamoceného jedince a maskuje se přitom v duchu hry jako předměty v herním světě. Jejich protivník se je snaží odhalit a samozřejmě rovněž zlikvidovat. Bethesda chystá také verzi tohoto módu pro virtuální realitu a ještě jeden příběhový přídavek určený jen pro VR.

Řeč přišla i na akci Quake Champions, která je stále v předběžném přístupu. Tento týden si hru může vyzkoušet každý, stačí se zaregistrovat na oficiální stránce hry. Pokud registraci stihnete, budete mít ke hře přístup i po uplynutí týdne.

Letos se ke slovu dostal také Todd Howard, aby představil, na čem jeho tým pracoval posledních pár let a jaké mají plány do budoucna. Po vtipném videu, v němž si firma střílí ze své vlastní snahy přivést Skyrim na absolutně všechna myslitelná zařízení, se řeč stočila na očekávaný Fallout 76.

Má se jednat o prequel ke všem předchozím dílům a co do velkosti nabídne hra čtyřikrát větší mapu než Fallout 4. Západní Virginie je domovem spousty nových typů monster a titul se má pyšnit o něco lepší grafikou, byť to z prezentovaných záběrů není moc poznat. Co je ale nejdůležitější - Fallout 76 bude on-line hra, kde budete moci hrát s ostatními hráči. Nemáme čekat masivní MMORPG s desítkami a stovkami hráčů na jedné mapě, důraz bude kladen na menší skupiny. Hrát budete moci jak proti sobě, tak v kooperaci. Howard na druhou stranu slíbil, že si hru užijí i sólisté. Chybět nemají questy a vše, pod čím si představujeme klasické RPG od Bethesdy. Uvidíme.

Fallout 76 bude z velké části také o stavění, nikoliv v rámci jediné základny, ale kdekoliv si budete přát. Vaše výtvory ale půjde i likvidovat, klidně i pomocí atomovek, což na motivaci k tvoření zrovna moc nepřidá. Fallout 76 poběží na dedikovaných serverech a počítá se s betou. Sběratelka nabídne mapu, jež ve tmě svítí a helmu Bratrstva oceli. Hra má vyjít ještě letos čtrnáctého listopadu.

Howard měl v záloze ale i další oznámení. Fallout Shelter míří na Playstation 4 a Switch. I na těchto platformách si jej můžete stáhnout zdarma ještě dnes.

Novinka The Elder Scrolls: Blades je ambiciózní titul cílený nejen na mobilní zařízení, ale pro všechny konzole, virtuální realitu a PC. Hra nabídne tři základní režimy. Arena je klasické PvP, Abyss sérií roguelike dungeonů a konečně příběhový Town vám dovolí upgradovat a do detailů upravovat domovské město vaší postavy.

Blades se nebude odehrávat pouze v dungeonech, ale i ve venkovních prostorách. Hra vyjde ještě letos zcela zdarma, tudíž je velkou otázkou jak budou nastaveny mikrotransakce a F2P mechaniky. Na poměry mobilních her ale vypadá TES: Blades graficky rozhodně k světu a dokonce půjde ovládat i jednou rukou.

Závěr konference patřil pohledu do vzdálenější budoucnosti. Nejednalo se o nějak šokující oznámení, ale spíše potvrzení toho, o čem se šuškalo již delší dobu. Howardův tým pracuje na zcela nové značce Starfield zasazené do vesmíru. S hrou se počítá až na novou generaci konzolí, tudíž jí čekáme odhadem tak za tři roky. A ano, teprve po jejím vydání přijde na řadu The Elder Scrolls VI.

Konference Bethesdy tak ve výsledku nabídla spíše sérii převážně nepřekvapivých oznámení, bohužel velmi málo z toho bylo prezentováno ve formě záběrů z hraní. Byť se ve výsledku může jednat o skvělé hry, nejbližší Fallout 76 ani Rage 2 na konferenci příliš nepřesvědčily a mlčení ohledně poplatků v TES: Blades nezní příliš povzbudivě. Je vidět, že se firma snaží přijít na způsob, jak vydělat na svých hrách orientovaných dosud především na jednoho hráče a také jak zvýšit životnost titulů, které cílí na ucelený příběhový zážitek. Doufejme, že na ně zcela nezanevře.