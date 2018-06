Bethesda zažalovala vydavatele mobilní hry Westworld

Fanoušci seriálu Westworld by si jistě rádi zahráli nějakou podařenou hru z jejich oblíbeného světa, ale bohužel mají smůlu. Jedinou herní adaptací je totiž mobilní hříčka, která by navíc mohla brzy skončit. Firmě Bethesda se totiž nelíbí přílišná podobnost s jejich vlastní hrou Fallout Shelter (naše recenze), a tak zažalovala vývojářské studio Behaviour Interactive, které má oba tituly na svědomí. Vývojáři prý použili části kódu, který by podle licenční smlouvy měl patřit jen Bethesdě, která si u nich dílo objednala.