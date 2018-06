NHL 19 opět nevyjde na PC, nebude mít nový engine ani příběhový mód

Ne tedy, že bych si dělal veliké naděje, ale stejně mě po nočním oznámení nového dílu NHL píchlo u srdce zklamáním. Ani letos Electronic Arts nevyslyšeli dlouholeté prosby fanoušků a nezapracovali byť jen na jediné věci, která by mohla nový díl výrazněji odlišit od několika posledních ročníků. Nejvíce propagovanou novinkou v NHL 19 tak není nový engine, příběhový mód ani PC port, ale možnost zahrát si hokej kromě zimních stadiónů i na zamrzlém jezeře. A obléci svého hokejistu do svetru a kulichu.



Amatérské venkovní zápasy jsou přesně tím, co vyhasínající série NHL potřebovala. Nebo ne?

Jenže podle všeho stejně půjde jen o vizuální změnu, protože pod širým nebem si zahrajeme klasické módy jako EASHL nebo NHL Threes, známé z minulého dílu. Jedinou novinkou je NHL Ones v němž se spolu utkají tři hráči, přičemž každý bude ovládat pouze jednoho hokejistu. Na výběr přitom bude více než 200 skutečných legend ze stoleté historie NHL, zatím však víme jen o Gretzkym.

Hra opět poběží na starém enginu Ignite, takže můžeme zapomenout na většinu věcí, které jsou už například pro sérii FIFA nebo Madden již několik let běžné. Ne tedy, že by NHL vypadalo vyloženě ošklivě, to ne, ale přeci jen už je dnešní standard úplně jinde. Hlavně to však znamená, že nemůžeme očekávat žádné výraznější změny v samotném zpracování zápasů. Nic na tom nejspíše nezmění ani nová technologie Real Player Motion, která má přinést „nádherné animace a pohyby, které dosud nebyly možné.“ Tolik citace z oficiálních promo materiálů, faktem nejspíše bude jen to, že EA přihodili do motion capture pár nových animací a trochu upravili stávající pohyb hráčů.

Kromě standardní a Deluxe edice si můžete už dnes objednat dokonce Super Deluxe edici.

Dvoumetrový Zdeno Chára by se tak po ledě měl klouzat jiným způsobem než třeba o 35 centimetru nižší Mats Zuccarello. Dokud to však neuvidím na vlastní oči tak neuvěřím, trailer se totiž soustředí hlavně spíše na předvádění mnoha z více než 900 kosmetických doplňků, které na svého hokejistu můžete navléknout.

Oznámení NHL 19 je tak po všech stranách zklamání. Místo výraznějších úprav hry EA jen přidali pár zbytečných funkcionalit, které sice na chvíli zabaví, ale poté se stejně všichni vrátí ke klasickému hokeji 5 na 5. Pokud tedy nejste velicí fanoušci obránce P.K.Subbana, který je oficiální tváří letošního ročníku, asi letos budete moci vynechat.

NHL 19 vychází 19. září na X1 a PS4.