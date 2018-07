Zvířecí detektiv Blacksad chce po komiksovém dobýt i herní svět

Už dlouho jsme tu neměli pořádnou noirovou hru, a tak mi čerstvé oznámení španělských Pendulo Studios udělalo nesmírnou radost. Co na tom, že v jejich chystané detektivce Blacksad: Under the Skin vystupují místo drsných detektivů s výraznými rysy jen zvířata? Tím nejdůležitějším v tomto žánru je temná atmosféra a té má předloha, kterou je jeden z nejlepších evropských komiksů tohoto tisíciletí (vyšel i v češtině), na rozdávání.

Černý panter John Blacksad pracuje jako soukromé očko a kromě nezbytného baloňáku má i problém s autoritami a alkoholem. Herní zpracování nemá být adaptací některého z případů původního komiksu, ale zbrusu novým příběhem. Zavede nás do prostředí ilegálních boxerských zápasů, ale jak už to tak v podobných případech bývá, jeho nitky nás dovedou až do nejvyšších pater společnosti. Trochu mě mrzí, že podle prvních screenshotů autoři zcela ignorují unikátní vizuální styl předlohy a nahradili jej bezvýraznou 3D grafikou.

Do vydání, které je stanoveno na příští rok pro platformy PC, X1 a PS4, však zbývá dost času, tak doufejme, že se na tom ještě něco změní.