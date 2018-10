Blíží se mistrovství České republiky v konzolových hrách

Ve dnech 19. a 20. října proběhne 1. MČR ve hře FIFA 19, jehož vítěz odcestuje do Paříže na plně hrazený třídenní pobyt a popere se s evropskou špičkou o prize pool v hodnotě 50 000 eur a postup do světové série. Kvalifikace bude probíhat ve dvou kolech, a to 9. a 14. října, více informací naleznete zde.