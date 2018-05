Cosplay na akci Blizzcon - Alexstrasza

BlizzCon, tedy festival všech fandů her od společnosti Blizzard, letos proběhne od 2. do 3. listopadu v kalifornském Anaheimu. Prodeje vstupenek poběží ve dvou vlnách, a to 9. a 12. května. K dispozici bude už tradičně i virtuální vstupenka, která umožní sledovat všechna důležitá vystoupení z pohodlí domova a zahrnuje i pár in-game předmětů. Zdarma bude pouze úvodní ceremonie. Jaká velká oznámení nás asi letos čekají?