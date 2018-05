Bonusová epizoda pro Life is Strange: Before the Storm vyjde 6. března

Pokud jste si jako já zakoupili Deluxe edici Life is Strange: Before the Storm (naše recenze), možná toho nyní litujete. Pár kostýmů pro hlavní postavu a možnost pouštět si soundtrack v libovolném pořadí rozhodně nejsou věci, které by stály za ty cca dvě stovky navíc. Tím hlavním tahákem tohoto nákupu má být až bonusová epizoda, která lépe prováže Before the Storm s prvním Life is Strange. Na tu si však musíme počkat až do 6. března, jak zní nové oficiální datum vydání. Snad to čekání bude stát za to.

