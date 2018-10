Borderlands 2 si brzy zahrajeme i ve virtuální realitě

Hráči už roky netrpělivě čekají na oficiální oznámení třetího dílu vynikající střílečky Borderlands. K tomu dnes sice ještě nedošlo, ale ani tak fanoušci nemusí smutnit. Forma Gearbox totiž chystá alespoň přepracovat Broderlands 2 (naše recenze) do virtuální reality.

V jádru by mělo jít o stejnou hru, jen je samozřejmě potřeba pořádně vybalancovat ovládání. Pohybovat se budeme moci jak „teleportačními přískoky“ (viz Doom VFR), tak i plynulým pohybem, v některých chvílích hra bude pomáhat hráči zpomalením okolního času.

Vypadá to skvěle, ale má to jeden háček. Ačkoli hra Borderlands 2 vyšla prakticky na všechny platformy, verze pro virtuální realitu se chystá pouze na PS VR. Za to již brzy, konkrétně 14. prosince.