Supermassive Games mají zkušenosti nejenom s tvorbou her pro virtuální realitu jako Tumble VR, Hidden Agenda nebo nedávný horor ze světa série Until Dawn The Inpatient, ale zároveň mají na svědomí žánrovou pecku Until Dawn: Rush of Blood. Ta je za nízkou cenu skvělá kolejnicová střílečka se strašidelnými reáliemi. Bravo Team je však přesto krokem vedle. Krokem do louže. Krokem do smradlavého a zapáchajícího výkalu.

Pokud byste se hodně opili, mohlo by se na první pohled zdát, že jde o taktickou tahovou akci. Pohybujete se totiž pouze rozkazy po vybraných polích. Jenže tomu tak není ani v nejdivočejších snech. Tohle není žádný Full Spectrum Warrior, tohle je čistokrevná arkádová akce ve stylu zmiňované legendy coin-opových heren Time Crisis. Jediný rozdíl je v tom, že o přesunu mezi kryty rozhodujete vy a neurčuje je sama hra. Jinak jde o střílečku s téměř identickým konceptem. Pohybujete se v krytech, likvidujete zástupy nepřátel a procházíte jeden level za druhým, dokud s vámi není amen.

Do tří hodin je konec

Úrovní ve hře moc není. Pouhých sedm levelů včetně krátkého prologu projdete do tří hodin. A i když je k výběru příběhový režim a po odemknutí i hra na skóre, neexistuje jediný důvod, proč byste měli Bravo Team hrát podruhé. Jednou vám to bude bohatě stačit. Na výběr máte z ženského nebo mužského vojáka, ale rozdíly mezi nimi při hraní neexistují. Příběh se motá kolem osvobození prezidentky nějaké země bývalého Sovětského svazu, která byla unesena, zííív. Jednoduše řečeno, příběh Bravo Teamu rozhodně není tím, proč by si hru někdo kupoval, ale hře to vyčítat nebudeme, to je vzhledem k žánru nesmysl.

Co jí ale vyčítat rozhodně budeme, je celková plytkost a povrchnost. Kolejové střílečky jsou vždy zábavou na chvíli, ale hráči se k nim rádi vrací. K této ne. Je totiž béčková a ovládání více hapruje, než sedí do rukou. Na výběr máte ze tří možností. Ovládání ovladačem Aim, které padne asi nejlépe, ale o žádnou hitparádu stejně nejde. DualShock 4 zastává zbraně taky dobře, ale není přesný. Abyste pálili rovně, budete ho muset držet nakřivo. Kamera ho nesnímá zjevně dobře, ale s touto metodou se lze naučit hrát. Hraní na Move ovladačích je pak nepřesná hrůza, kterou nedoporučuji.

Stovky maskovaných vojáků a nikdo jiný

Likvidovat nebudete nikoho jiného než pouze a výhradně maskované vojáky. Žádné rozptýlení na porážku nepřiběhne. Žádný boss vás nečeká. Pokud vás duševně nenaplňuje zabíjení maskovaných vojáků v kuklách po stovkách, na tuhle hru rovnou zapomeňte. Zabíjet je budete čtyřmi zbraněmi a ani o jednu víc. Zbrojní arzenál je totiž obrovská tragédie. Pistoli použijete výhradně jako sekundární zbraň při zranění. Jakmile ji budete mít v ruce, budete obvykle krvácet na zemi a čekat na záchranu. Bravo Team je totiž akcí pro dva. Můžete hrát v duu on-line, ale nepočítejte, že by se do hraní této blbosti někdo hrnul a spokojte se raději s AI parťákem.

Taktiku ovšem nečekejte. Sice máte k dispozici i kradmý útok, kterým zabijete protivníka zadáním plíživého ataku, ale to se stane maximálně třikrát za hru. Tohle je ratatata styl zábavy. Třemi klasickými zbraněmi na výběr, z nichž v rukách můžete držet jenom jednu, jsou automatická puška, brokovnice a odstřelovačka. Kromě první jmenované jde totiž o tragické zbraně, které se hodí jen při specifickém útoku v daných lokacích jako v otevřených prostředích na střechách nebo úzkých koridorech chodeb. Hra je ale stejně tak jalová, že i v těchto okamžicích vám stačí základní automatická puška. Pokud dojdou náboje, zbývá vám ještě pistole na pár pifnutí. Rozhodně však nemůžeme přehlédnout, že jestli virtuální realita žánru kolejových stříleček něco dala, je to vyklánění zpoza rohu nebo krytu.

Jsi tam? Já tam střelím a uvidíme…

Stačí se intuitivně nahnout hlavou a vidíte za roh tak, jak jen z taktických důvodů potřebujete. To je vážně super prvek. Jinak je střílení tragédií. Ovládání často z neznámého důvodu nefunguje. Snažil jsem se tomu přijít na kloub, ale moc úspěšný jsem nebyl. K tomu si připočtěte, že při soubojích hraje velkou roli i grafická stránka hry. Pokud útočíte na vzdálené protivníky, těžko je uvidíte, pokud jsou skryti v pomyslné mlze technických omezení PlayStation VR. A tím se dostáváme k dalšímu velkému průšvihu této hry.

Bravo Team má docela pěknou grafiku. Samozřejmě pokud toto tvrzení upřesníme dodáním, že na poměry PSVR nebo her na pomezí generace PS2 a PS3. Nejde o nic světoborného, ale pokud jste již hráli nějakou hru pro virtuální realitu na PlayStation 4, víte, která bije. A tohle je docela hezká hra. Pokud ale máte zkušenosti s PSVR, sami moc dobře víte, že větším problémem je viditelnost. A ta dobrá v Bravo Teamu rozhodně není. Často pálíte na místa, u nichž pouze předpokládáte, že se tam protivníci nacházejí. A to není správné.

Další blbost pro virtuální realitu

Bravo Team tak opět spadá do kategorie her pro virtuální realitu, které ukazují, jak hra pro VR prostě nemá vypadat, ani jak se má správně hrát. Tenhle kousek je totiž ostuda, kterou nestojí za to ani spouštět. Leda byste byli vyloženě příznivci kolejových akcí. V takovém případě si dejte pár panáků a tyto necelé tři hodiny si vychutnejte. Jinak doporučujeme, abyste se po pořádné akci podívali jinde. Bravo Team je ostuda a nic tento fakt nedokáže zakrýt. Varovali jsme vás. Tohle je zábava pro hodně omezené množství hráčů. 10, 50, 100?