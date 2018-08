Konzole zmizí do 10 let, streamování her je otázkou času, věří EA

„Nemyslím si, že stojíme před otázkou, zda se to stane, nebo ne. Stane se to. Teď jde o to, kdy,“ řekl Matt Bilbey serveru Game Industry, který se zamýšlí nad tím, jak bude herní trh vypadat za deset let.

Matt Bilbey, EA

Za největší aktuální problém považuje kvalitu připojení. „Dnes je to ještě výzva, ale myslím, že za rok až dva se vstupní bariéra zmenší. Ne pro všechny, ale pro spoustu lidí,“ říká.

Zároveň poukazuje na fakt, že pokud dnes uživatelé dají streamování šanci a služba polovinu času laguje, jednoduše ji přestanou využívat a už se nevrátí. Z tohoto důvodu EA spolupracuje s řadou firem, které se věnují serverové infrastruktuře. Bilbey věří, že mnohé inovace, na nichž firmy pracují, umožní EA nabídnou streamování her v masovém měřítku.

Vize EA je dostat v budoucnu své služby založené na předplatném, ať už jde o Origin nebo Access, do chytrých televizorů. Zkrátka herní obdobu filmového Netflixu. Výhled by měl negativní dopad na výrobce tradičních konzolí, Bilbey si ovšem nemyslí, že to pro hlavní hráče na trhu bude problém.

Předplatné u EA EA nabízí na PC a Xboxu One knihovnu her dostupnou v rámci měsíčního předplatného. Nejdražší je služba Origin Access Premier, která zpřístupní kompletní knihovnu EA včetně novinek (aktuálně 129 her). Roční předplatné vyjde na 100 eur, tedy zhruba 2 600 korun.

„Jsou chytří. Myslím, že se chopí nové role, jakou mohou konzole sehrávat v životech lidí. Třeba tak, že konzole je přímo v chytré televizi. Nebo další PlayStation bude přímo ve vašem telefonu a zároveň dostupný na dalších zařízeních (obrazovkách), které máte k dispozici.“



Bilbey se domnívá, že tradiční konzole zmizí. „Za pět let je budou lidé stále mít, ale řekl bych, že už jen z nostalgie. Vypadají dobře. Ale za deset let budou v jednom z ostatních zařízení, které máte.“ V podobném duchu mluvil v červnu i šéf Ubisoftu.