A je to oficiální. Letošním dílem Call of Duty budou Black Ops 4

Po řadě spekulací a nepřímých náznaků je to konečně oficiální. Letošním dílem Call of Duty, o jehož výrobu se postará zkušené studio Treyarch, budou Black Ops 4. Lépe řečeno Black Ops IIII, jak naznačuje zveřejněné logo. Protože dodržovat pravidla psaní římských číslic evidentně není pro jednu z nejočekávanějších her letošního roku důležité.

Z půlminutového videa už dále vyplývá jen to, že datum vydání je stanoveno na 12. října 2018.

Na více podrobností si pak musíme počkat do 17. května, kdy bude globální odhalení se vším všudy.

Otázkou zůstává, do jakého časového období bude hra zasazena. První díl Black Ops se totiž odehrával během studené války v 60. letech minulého století, druhý mezi 80. lety a blízkou budoucností a ten třetí už byl čistokrevné sci-fi.