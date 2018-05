Call of Duty: Black Ops 4 nebude mít tradiční kampaň a nevyjde na Steamu

Letošní Call of Duty kutí studio Treyarch, podle něhož stojí Black Ops 4 na třech hlavních pilířích. Tím prvním je klasický multiplayer, který v rámci několika misí/tutorialů odhalí příběhové pozadí hratelných specialistů. Chybět bude automatická regenerace zdraví a běhání po zdech.

Druhým pilířem jsou zombíci. V den vydání budou k dispozici tři scénáře, kdy jeden hráče zavede do gladiátorské arény, zatímco další se odehrává na záoceánské lodi. Podle vývojářů se nově pojatý zombie režim klasicky ponese v duchu „větší a lepší“.

Posledním pilířem je režim blackout, za nímž se ukrývá režim battle royale, tedy zábava ve stylu PUBG či Fortnite. Tvůrci prozradili, že hrát se bude na dosud největší mapě v historii značky Call of Duty. Bojovat se bude na zemi, moři i ve vzduchu, do toho všeho budou zakomponováni zombíci a pasti.

Call of Duty: Black Ops 4 vyjde 12. října na PC, PlayStation 4 a Xbox One. U PC verze chvilku zůstaneme. Ta totiž pojede exkluzivně přes klienta Battle.net, na Steamu se neobjeví. Integrace do Battle.netu znamená podporu všech sociálních funkcí. Dále se počítá s rozlišením až 4K, neomezovaným snímkováním, HDR a dedikovanými servery.