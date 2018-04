Šeptanda: Call of Duty: Black Ops 4 nebude mít příběhovou kampaň

Letošní Call of Duty: Black Ops 4 bude čistě multiplayerová hra bez příběhové kampaně, informoval jako první Polygon a se stejným zjištěním od jiných zdrojů přišlo později i Kotaku. Namísto kampaně se mají tvůrci zaměřit na rozšíření multiplayeru a oblíbeného režimu se zombíky.

Stránka Charlie Intel pak informuje, že se ve hře se objeví nový režim battle roayle, s nímž se tvůrci svezou na popularitě her jako Player Unknown’s Battlegrounds a Fortnite: Battle Royale.

„Fámy a spekulace nekomentujeme,“ zareagoval vydavatel Activision na dotaz Kotaku. Možná, že slogan letošního dílu „Forget what you know“ (zapomeňte na to, co znáte) má tak ještě další význam. Informace prozatím berte s rezervou. Více se dozvíme nejpozději 17. května, kdy proběhne odhalení se vším všudy.



Válečnou střelnici Call of Duty: Black Ops 4 připravuje studio Treyarch. Vydání je potvrzeno na 12. říjen na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Loňské Call of Duty v podaní studia Sledgehammer Games se s dílem WW II vrátilo do 2. světové války.