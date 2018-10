Call of Duty: Black Ops 4 day one patch má 50 GB

Pokud si koupíte krabicovou verzi online střílečky Call of Duty: Black Ops 4 (číst dojmy z hraní bety), připravte se na to, že day one patch na konzolích má 50 GB. Celá hra zabere zhruba 55 GB. Majitelé PlayStation 4 jsou na tom ještě o něco hůře, protože před stahováním patche se musí ujistit, že mají na disku 112 GB volného místa, píše se na stránkách podpory Activisionu.

Call of Duty: Black Ops 4 (beta)