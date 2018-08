Nejlepší v sérii? Kritizovaná Call of Duty: Black Ops 4 v betě překvapila

Přiznám se, že když mi z redakce zaslali kód na vyzkoušení bety do Black Ops 4, byl jsem odhodlán nenechat na letošním dílu CoDu nit suchou. Ještě před jeho oficiálním odhalením jsem nový projekt studia Treyarch poněkud krátkozrace velebil jako díl, kterému bezmezně věřím. Od té doby následovalo jedno nepříjemné překvapení za druhým. Activision jako kdyby si dal za cíl předstihnout v nepopularitě loňského šampióna EA.

Ze všech hrůz je zcela patrný přístup vydavatelství, které dumá nad tím, jak vynaložit co možná nejmenší množství prostředků a zajistit přitom tradičně vysoké zisky, které značka rok co rok generuje. Je vůbec možné, aby po tom všem Call of Duty nadále vévodilo prodejním žebříčkům? Ustojí svou pozici navzdory zmíněným kauzám, novému Battlefieldu, popularitě her jako Fortnite a PUBG a těžké váze v podobě Red Dead Redemption 2?

To, co mi ještě před minulým víkendem připadalo jako zcela nemožné, zdá se mi po pár hodinách strávených v betě přece jen o něco reálnější. Ano, já vím, že je to děs, ale nikdo přece neříká, že svět je férové místečko, kde ten nejnenažranější zůstane hladovět.

Nevěřím. Podvod! Jak je to možné?

Black Ops 4 už teď ve své ořezané podobě působí fantasticky vyladěným dojmem a přináší do série mocnou evoluci, která sice na první pohled není vůbec patrná, o to zásadnější má však dopad na léty ověřenou hratelnost multiplayeru. Jinými slovy: pokud máte tuto složku CoDu rádi, budete letos chrochtat blahem a na chybějící kampaň si (skoro) nevzpomenete. Důvodů mého nečekaného nadšení je v podstatě pět.



Prvním je motivující odemykání nového vybavení a celková progrese, která tentokrát nepůsobí jako psychologická klička, ale herní zážitek je díky ní neustále obohacován. Druhým důvodem k radosti jsou naprosto božské mapy, jejichž propletené chodby, zákoutí a skryté vychytávky představují perfektní studijní materiál jak pro hráče, tak pro ostatní vývojářská studia. Zatřetí tu máme v sérii dosud nebývalý důraz na týmovou hru korunovaný novým módem Control, který kombinuje opatrnost a napětí z módu Search & Destroy s frenetičtější akcí režimů jako Hardpoint a Domination.

Call of Duty: Black Ops 4 (beta)

Čtvrtým pilířem je ohromná flexibilita systému specialistů v kombinaci s tvorbou tříd. Systém divizí z WWII byl právem odkázán na smetiště dějin. Pátou silnou stránkou jsou různorodé zbraně, jejichž „handling“ je tentokrát o něco náročnější.



Vzhledem k příslibu většího počtu startovních map, zásobě pravidelně pořádaných eventů a přísunu kosmetických blbůstek, které tu na rozdíl od WWII nebudou působit tak pitomě, se podceňovaná Black Ops 4 najednou jeví jako docela solidní kalibr a ne vysmívaný outsider pro ovečky s plnou šrajtoflí. A to nemluvím o zombících od mistrů řemesla z Treyarchu a novému módu ve stylu Battle Royale, který si v betě poprvé osaháme už v září.

Call of Duty: Black Ops 4 (beta)

Uzdravování ve vlastní režii a týmový duch

Black Ops 4 přináší spoustu dílčích vylepšení a modifikací, které tradiční multiplayer CoD posouvají zásadním způsobem kupředu. Tím nejkontroverznějším bude způsob uzdravování. To se totiž už neděje automaticky a je mu vyhrazeno samostatné tlačítko, po jehož stisknutí si postava píchne injekci, která následně samotnou regeneraci nakopne. Zprvu se mi tento prvek zdál absolutně zbytečný a jeho implementaci jsem nechápal.



Teď si jí nemůžu vynachválit. Vtip je v tom, že zdraví regenerujete zpravidla po přestřelce s protivníkem. A co také v takovýchto situacích obyčejně děláte? Samozřejmě, nabíjíte nový zásobník. Musíte se tedy rozhodnout, čemu dáte přednost, což do hry přináší strategický prvek. Kromě toho jsem zaznamenal, že doplnění energie tímto způsobem mi zlepšuje celkový pocit ze hry, jejího tempa a rytmu.

Black Ops 4 se snaží klást důraz na týmovou hru víc než kterýkoliv předchozí CoD. V lecčems se inspiruje u Overwatche a Destiny, ale stále zůstává věrná kořenům a jádro hry tvoří systém Create a Class, v rámci kterého si vybíráte výzbroj, perky a vybavení. Novinkou je slot, který vám dá specifickou výhodu. Chcete rychlejší uzdravování, častěji používat speciální zbraně a schopnosti specialistů, větší odolnost vůči počátečním zraněním, dostupnější scorestreaky, nebo lépe slyšet nepřátele? Vyberte si.

Call of Duty: Black Ops 4 (beta)

Důraz na týmovou hru není vidět jen na parádním módu Control, u něhož nepochybuji, že se v sérii trvale zabydlí. Ze hry zmizelo bodování za asistence a každý, kdo se podílel na zabití protivníka, dostává nyní sto bodů. Během Hardpointu konečně získáváte body i za to, že se nacházíte uvnitř kritické zóny.



Nezávisle na výzbroji v rámci Create a Class si vybíráte specialistu. Tentokrát má každý specifickou zbraň a dovednost. Zbraň aktivujete sbíráním bodů a je vlastně obdobou scorestreaku, který se neresetuje po smrti. To dovednost se vám aktivuje častěji. Zatímco zbraně mají většinou přínos spíše pro vás, z dovedností častěji čerpají i ostatní členové týmu. Zajímavou možností je, že dovednost lze vyměnit za tradiční speciální vybavení jako tříštivé granáty nebo Molotovovy koktejly. Další ukázka fantastické flexibility celého systému.

Call of Duty: Black Ops 4 (beta)

Plavání ano, dvojité skoky ne

Velkou radost mám z návratu plavání a bojů pod vodou. Přechod mezi souší a vodou je nadále fantasticky plynulý. Ještě víc mě potěšily mapy. V betě jich je zatím pět a jsou naprosto famózní. Nejsou nikterak prťavé, zaujmou členitostí a spoustou chodbiček. Mapy ve WWII jsou celkově povedené, ale Treyarch tady hraje tu vůbec nejvyšší ligu. Je radost se jednotlivé kousky učit a taktizovat na nich.



Na rozdíl od WWII zatím chybí mapa, která by do očí bijícím způsobem naváděla ke snipování, ale místa, kde se dá na dálku vyřídit nepřítel, se na nich najdou. Spíše jsem v těchto případech sahal po přesnějších taktických puškách s nízkou kadencí, vzhledem k tomu, že tyto zbraně jsou o něco flexibilnější než ostřelovačka. Důraz na týmovou hru a potřeba „crowdcontrolu“ dělá i z neoblíbených lehkých kulometů užitečné zbraně, což je jedině dobře.

Překvapivé je vyřazení dvojitých skoků a běhání po zdech z Black Ops 3. Zůstal pouze rychlý skluz. Je evidentní, že se tvůrci snažili zmírnit dopad futuristického zasazení, kterého už má část fandů plné zuby. Udělali dobře? Na jednu stranu tento pohyb kladl větší nároky na schopnosti hráče, což je něco, co BLOPS4 evidentně tlačí do popředí.

Na stranu druhou stranu by se s vylepšeným pohybem snížil význam některých zbraní a dovedností specialistů. Překážky by šly snadno přeskočit a obránci schovávající se za štíty by najednou byli hůře chránění. Spíše tedy jde o krok správným směrem.

Call of Duty: Black Ops 4 (beta)

Nakonec musím vyzdvihnout systém odemykání zbraní a postup hrou. Při hraní WWII jsem měl neustále pocit, že velká část motivace k hraní spočívala v psychologických kličkách a hra se vlastně nějak moc nemění, nehledě na to, kolik jsem si toho odemkl, který mód hraji a jakou zbraň používám.

V Black Ops 4 jsou zbraně výrazně odlišnější a jejich vylepšování má jak vizuální, tak praktický dopad. Celkově mi zacházení se zbraněmi i pohyb připadal tak nějak těžší a neohrabanější, takže nároky na přesnější míření a zvládnutí zpětného rázu jsou o něco vyšší. Některá vylepšení vám v tomto ohledu usnadní život, změna je však znát i tak.



Sečteno a podtrženo, z prvního víkendu s betou Black Ops 4 si odnáším skvělý pocit. Rozhodně netvrdím, že hře odpouštím vše, co bylo řečeno v úvodu. Především absence kampaně je pro mě neodpustitelným hříchem, který je kritizován zcela právem, stejně jako přístup Activisionu k Season Passu.

Vždyť nových map má být dokonce o čtvrtinu méně, než tomu bylo dosud a celková cena se přitom nemění. Kupovat ho však nemusíte, navíc když hrajete multiplayer, který má potenciál být dosud vůbec nejlepším v sérii, to se to těžko nadává.