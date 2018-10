Call of Duty: Black Ops 4 si připsalo prodejní rekord

Akce Call of Duty: Black Ops 4, v níž poprvé chybí příběhová kampaň, si připisuje rekord. Z pohledu day one digitálních prodejů je to nejúspěšnější hra v historii Activisionu. Co se PC verze týče, digitální prodeje jsou oproti loňskému dílu z 2. světové války více než dvojnásobné. Důležité je zde slovo digitální, přesto je zřejmé, že nový směr slaví u hráčů úspěch.

Call of Duty: Black Ops 4