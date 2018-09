VIDEO: Válka v novém traileru ke Call of Duty vypadá až nemístně cool

Značka Call of Duty si nikdy ve své historii s realističností příliš hlavu nelámala, letošní ročník však bude podle všeho ještě ujetější než kdy dříve. Nový trailer plný výbuchů, rychlých střihů a zběsilé hudby jasně ukazuje, že tady se bude primárně hrát na efekt. Což není vůbec na škodu.



Vypadá to, že Black Ops 4 chtějí ulovit všechny hráče, na které je PlayerUnknown’s Battlegrounds příliš vážný a pomalý a Fortnite zase dětsky barevný. Když na to tak koukám, už mi ani nevadí, že autoři letos opustili příběhovou kampaň. Zasadit do takovýchto kulis něco smysluplného by totiž byl nadlidský úkol. Místo toho se můžete těšit na klasický multiplayer v mnoha režimech, oblíbenou zombie kooperativní akci a battle royale.

Call of Duty: Black Ops 4 vychází 12. října na PC, X1 a PS4.