Další přídavek do Call of Duty přinese Dunkerk, pyramidy a letecké souboje

Minulý přídavek nazvaný Resistance se příliš nepovedl a Jakub mu v recenzi dal pouhých 40 %. Vývojáři ze Sledgehammer Studios tak mají pro příště rozhodně co zlepšovat. Jestli se jim to povede, zjistíme už příští měsíc, kdy vyjde druhé DLC nazvané War Machine. Na co se v něm můžeme těšit?

Mapa v Dunkirku bude rájem především pro odstřelovače.

Tak především na nové mapy. Nejzajímavěji zatím vypadá ta odehrávající se v Egyptě, která nabídne boje ve stínu pyramid v Gíze. Z popularity loňského válečného filmu Christophera Nolana hodlá těžit mapa z francouzského města Dunkirk a v té závěrečné se podíváme do tajné německé továrny na rakety V2.

Aby toho však nebylo málo, přidali autoři i nový multiplayerový režim leteckých soubojů. Uvidíme, jestli je na to engine dostatečně připravený, protože letecká mise patřila mezi ty nejnudnější momenty z kampaně pro jednoho hráče. Nějakých novinek se samozřejmě dočká i Zombie mód.

War Machine vyjde na PS4 již 10. dubna, na PC a Xbox jej můžeme očekávat přibližně o měsíc později.