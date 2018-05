Absence kampaně v Call of Duty je logický krok, dohrává je málokdo

Oficiální oznámení Call of Duty: Black Ops 4 z minulého týdne potvrdilo to, čeho se řada fanoušků dlouho obávala. Poprvé v historii značky totiž nebude nový díl obsahovat příběhovou kampaň. Ta byla poslední roky vnímána jako naprostý vrchol mainstreamu se všemi negativy i pozitivy.

Série Call of Duty nikdy na příběhové kampani nešetřila, v Advanced Warfare si zahrál i Kevin Spacey.

Sice jste mohli při hraní nechat odpočívat mozek a jen střílet donekonečna se objevující zástupy nepřátel, ale ruku na srdce – koho to jednou za čas nebavilo? Osobně jsem od roku 2003 dohrál téměř všechny díly a i když jsem si pokaždé po dohrání řekl, jaká že to byla blbost, nemůžu popřít, že jsem se většinou skvěle bavil (i u Ghosts).



Jenže výroba bombastické kampaně pro jednoho hráče není zadarmo, většina lidí si přitom Call of Duty kupuje pouze kvůli multiplayeru. Stránka TrueAchievements nedávno zveřejnila informace, že kampaň Black Ops 3 dohrál jen každý desátý majitel hry. Vzhledem k obrovským produkčním hodnotám, které Activision do Call of Duty investuje, to není mnoho.

Kampaň v Ghosts byl mnoha lidem spíše pro smích.

Čísla platí jen pro hráče na Xboxu a například u posledního dílu u posledního dílu z druhé světové války Steam ukazuje, že se na konec dostalo 38,3 % hráčů. Přesto to vzhledem ke krátké herní době a jednoduchosti kampaně není nic, čím by se autoři mohli chlubit.

Letošní sázka výhradně na multiplayer je tedy poměrně logická. Rozhodně je to lepší řešení, než kdyby autoři singlovou kampaň odflákli. V Treyarch jsou si negativních reakcí fanoušků vědomi, ale stojí si za svým. „Změna je pro lidi vždycky těžká,“ řekl v rozhovoru pro Eurogamer jeden z vedoucích studia Dan Bunting. Jestli mu dá historie za pravdu a hra Black Ops 4 budou finančně úspěšná, ukáže až čas. Žánr battle royale je sice aktuálně na vrcholu, ale kdo ví, jak dlouho ještě bude?