Dosáhl maximální úrovně ve střílečce Call of Duty jen pomocí nožů

Populární série Call of Duty má po světě miliony fanoušků, člověk s přezdívkou TheseKnivesOnly je však mezi nimi raritou. Navzdory tomu, že jde žánrem o ryzí střílečky, totiž v těchto hrách vůbec nestřílí. Už od prvního dílu Black Ops z roku 2010 v multiplayerových zápasech používá pouze nože, případně jiné chladné zbraně. A je v tom tak dobrý, že se mu podařilo získat i elitní medaili, tzv. Master Prestige, na kterou dosáhnou jen ti nejlepší hráči. Proč to vůbec dělá?

Na to že nepoužívá žádné střelné zbraně nejsou jeho statistiky vůbec špatné.

Pro magazín Kotaku se svěřil, že jednou čirou náhodou viděl, jak se nějakému člověku podařilo rozhodnout zápas pomocí přesného hodu tomahawku a přišlo mu to jako ta nejvíc cool věc na světě.



Od té doby hraje pouze s noži (a lopatami, cepíny, bajonety a jinými podobnými zbraněmi, které v těchto hrách mají stejné vlastnosti) a je v tom čím dál tím lepší. Byl prvním člověkem na světě, kterému se podařilo jen s noži dosáhnout maximálního levelu v Call of Duty: Black Ops 3 a po měsících snažení se mu něco obdobného podařilo i v zatím poslední Call of Duty: WW2. Celkem musel dosáhnout hranice 32 tisíc zabití, což je úctyhodné číslo samo o sobě, i kdyby hrál klasicky, jako my všichni ostatní. Žádný div, že jeho snahu ocenili i vývojáři ze Sledgehammer Games:

Na výběr těch nejlepších momentů z jeho dlouhé cesty se můžete podívat na videu:

Nadlouho si však neodpočine. Série Call of Duty vychází každoročně a ThesKnivesOnly si samozřejmě nenechá ujít ani letošní díl. Ten nyní bude mít na starosti studio Treyarch. Spekuluje se, že by mohlo jít o Black Ops 4.