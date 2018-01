Masakr pod Karlovým mostem. Nové záběry z pražské mapy pro Call of Duty

Přídavek The Resistance pro Call of Duty: WW2 (naše recenze), který do hry přidá tři multiplayerové mapy, vychází na PS4 30. ledna, majitelé ostatních konzolí si budou muset počkat ještě o měsíc déle.

Karlův most vypadá ve hře opravdu dobře.

Nás samozřejmě nejvíce zajímá mapa nazvaná Anthropoid, která se bude odehrávat v blízkosti pražského Karlova mostu. Nenechte se zmást názvem, tady rozhodně nepůjde o historickou přesnost, autoři se spíše jen inspirovali dobovou atmosférou, která v Praze po atentátu na Heydricha panovala.

Call of Duty sází na rychlou akci, takže si do detailů vymodelovaného prostředí známých uliček asi příliš neužijeme. Ocenit však musíme, že si autoři dali skutečně záležet, a tak tu najdeme autentické a gramaticky správné nápisy v češtině.

DLC bude stát 399 Kč.