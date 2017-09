Transporty smrti a zákopové peklo. Kampaň v Call of Duty bude velkolepá

Letošní návrat Call of Duty do válečného pekla 2. světové války vzbuzuje opatrnou radost i v těch největších skepticích. Tam totiž tato série začínala a tam je také nejpevnější v kramflecích.

Call of Duty: WWII (Private Beta)

Dosud byla autory předváděna především složka hry více hráčů (naše dojmy si přečtěte tady), nyní, ani ne 2 měsíce před oficiálním vydáním, konečně nadešel čas na představení příběhové kampaně.

Nový trailer vypadá fantasticky a je z něj evidentní, že na rozdíl od konkurenční série Battlefield zde tato složka není jen tak do počtu.

Ve skvěle sestříhaných záběrech vidíme všechno, co by měl správný válečný příběh mít. Spoustu akce, vyhrocené dialogy, emotivní scény i nepochopitelnou krutost. V kampani si zahrajeme za mladého vojína Ronalda Danielse s nímž prožijeme události od vylodění v Normandii až po Bitvu v Ardenách. Marně vzpomínám, kdy tu bylo něco podobného. Napadá mě akorát téměř 10 let stará Brothers in Arms: Hell’s Highway. Ale dost bylo řečí, raději se na epický trailer podívejte sami.



Call of Duty: WWII vyjde 3. Listopadu na PC, X1 a PS4.