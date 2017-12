Call of Duty se vrátí do Prahy, přídavek se inspiruje Operací Anthropoid

Letošní návrat do období druhé světové války bylo to nejlepší, co lehce uvadající sérii Call of Duty mohlo potkat. Skvělá kampaň pro jednoho hráče a návrat ke kořenům multiplayeru je přesně to, po čem hráči už dlouho volali a v pomyslném souboji World War 2 na hlavu porazil konkurenční Battlefront 2.

Nejenže nejsou nápisy na zdech azbukou, ale jsou dokonce i gramaticky správně.

Žádný div, že se už chystají přídavky. Ten první, nazvaný Resistance, musí potěšit každého krajana. Multipalyerová mapa Anthropoid se totiž bude odehrávat v Praze a podle několika záběrů z traileru si s ní autoři opravdu vyhráli. Dokonce i nápisy na zdech jsou gramaticky správně! Nenechte se však zmást názvem Anthropoid, tady rozhodně nepůjde o historickou přesnost, autoři se spíše jen inspirovali dobovou atmosférou, která v Praze po atentátu na Heydricha panovala.

DLC kromě toho nabídne ještě mapy Resistance, což je remake slavné mapy z Modern Warfare 3 a Valkyrii, odehrávající se kdesi v Prusku. Zkrátka pak nepřijdou ani fanoušci zombie módu, kteří dostanou další oblast nazvanou Darkest Shore.

Resistance vychází již 30. ledna na PS4, majitelé ostatních platforem si budou muset počkat o něco déle.