RECENZE: Call of Duty se loučí s druhou světovou létajícími talíři

Mapa Sandbox zdarma V rámci letního eventu přidali autoři do Call of Duty: WWII zdarma pro všechny hráče mapu Sandbox. Odehrává se na pískovišti mezi pastelkami a spoustou hraček a vojáci na ní vypadají jako klasické vojenské figurky, které si pamatujete z dětských let. Hráče trolí zásobovací kapitán Carver Butcher z velitelství, který na ně pomocí lupy občas sešle smrtící paprsky slunce. Prevít. Call of Duty: WWII