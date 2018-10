Capcom Beat 'Em Up láká na výběr super retro mlátiček. Uvnitř 7 recenzí

Koncept Beat ´em up je až geniálně primitivní. S jedním nebo více bijci se vydáte na násilnou cestu zleva doprava (občas i zprava doleva) a řežete každého, kdo se vám postaví do cesty. Jednou za čas seberete nějaký ten power-up nebo zbraň a stanete se silnějšími. Mozkové závity se vám při hraní takovýchto mlátiček nezavaří. Naopak si díky nekomplikovanému pojetí tohoto žánru, který byl na vrcholu na konci 80. a začátku 90. let, báječně odpočinete.

Capcom Beat 'Em Up Bundle - Final Fight Capcom Beat 'Em Up Bundle - The King of Dragons

Zkušení hráči si s nostalgickou chutí rádi zahrají v Capcom Beat ´Em Up klasiky žánru a i tituly, které je v minulosti minuly. Pocit radosti, kterou vyvolá zmlácení protivníka, jenž se nachází mimo obrazovku a vy ho nemáte šanci vidět, je stále k nezaplacení.

Všechny hry vynikají v kooperaci

Kompilace Capcom Beat ´Em Up má díky mnoha pomocným berličkám co říci i mladším pařanům nebo dokonce nehráčům, kteří i bez větších zkušeností s videohrami rychle pochopí, o co jde. Pomáhá tomu i snadná orientace v prostoru, jelikož jsou všechny přítomné mlátičky dvojrozměrné. Každá hra má nově libovolně nastavitelnou obtížnost a možnost ukládání. Navíc pochopitelně nepotřebujete žádné mince po kapsách, pokračování je neomezené, takže se nemusíte bát, že byste některý ze sedmi přítomných kousků nemohli dohrát.

Beat ´em up je samozřejmě nejlepší hrát kooperativně ve více hráčích, což tato kompilace potvrzuje. Přítomna je její offline i online podoba pro dva až čtyři lidi. Závisí na jednotlivých titulech. Jakožto zkušení pařani, kteří dospívali s konzolemi jako Mega Drive a SNES, samozřejmě preferujeme multiplayer v rámci jednoho pokoje.

Ale i online hra je zábavná a rozhodně větší legrace než bitva osamělého vlka. Capcom Beat ´Em Up dává možnost hrát i japonské verze mlátiček, dále lze nastavit volitelné wallpapery na pozadí a zobrazit galerii s mnoha malůvkami z přítomných her.

Sedm není vzhledem k ceně malé číslo, ale 10 nebo 15 by bylo určitě lepší. Zamrzí také absence klasik žánru od Capcomu, jakými jsou Alien vs. Predator a Cadillacs and Dinosaurs. V případě těchto dvou kousků tušíme, že zde nejsou kvůli licenčním problémům. I tak je co hrát a všechny tituly pobaví.

Přítomnost Armored Warriors a Battle Circuit je navíc výjimečná v tom, že jde o jejich konzolovou premiéru. My jednotlivé hry samozřejmě neodbudeme a věnujeme jim středně velkou recenzi.



Final Fight (1989)

Naprostá klasika žánru beat ´em up. Hra, kterou znají všichni hráči i bez toho, aby měli rádi retro, 2D grafiku nebo mlátičky. Město Metro City ovládá Mad Gear Gang, který si nárokuje právo na kontrolu ulic. Když s ním bývalý wrestler a současný starosta Mike Haggar odmítá spolupracovat, unesou mu padouši dceru Jessicu.

Haggar se tak vydává do ulic a na pomoc si povolává svého budoucího zetě a rváče Codyho společně s jeho nejlepším kamarádem Guyem. Tito tři drsní muži jsou hratelnými postavami. Postupně se proderou městem plným kriminálních živlů. Ohánět se mohou i zbraněmi, které na ulicích najdou. Jde o nože, ocelové trubky nebo meče.

Capcom Beat 'Em Up Bundle - Final Fight

Pokud si budete krýt záda s kamarádem, dejte si pozor na “friendly fire“ – zranit můžete útoky nejenom pouliční svoloč, ale i druhého hráče. Dostaveníčko s bossy v podobě nejsilnějších členů gangu je samozřejmostí. Je tu i nějaké to rozptýlení jako demolice auta.

Final Fight má tak ikonické bojovníky, že se z nich spousta postupem času probojovala do bratrské série Street Fighter. Jde o Codyho, Guye, Posion, Rolenta, Huga a další. Mnoho postav se také dočkalo svých klonů v neméně parádní beat ´em up mele Streets of Rage pro Mega Drive. Grafika Final Fight je hezká, čemuž napomáhají velké postavy a detaily na ulicích i pozadí. Pokud jste tuto retro pecku nehráli, měli byste se nad sebou zamyslet.

Hodnocení: 100 %

The King of Dragons (1991)

Fantasy beat ´em up odehrávající se v království Malus. V roli elfa, mága, bojovníka, klerika nebo trpaslíka se vydáte na strastiplnou cestou plnou boje a retro násilí. Jiné postavy si můžete zvolit nejenom po smrti, ale i po dohrání některých úrovní. A těch je vskutku hodně.

Capcom Beat 'Em Up Bundle - The King of Dragons

The King of Dragons totiž patří k nejdelším hrám v kompilaci, i když beat ´em up tituly samozřejmě dlouhé nejsou nikdy. Po krku vám půjdou nejrůznější mytická stvoření jako minotauři, kyklopové, harpyje, mumie, wyverni a samozřejmě draci včetně obří saně v roli bosse.

Hru lze s trochou nadsázky označit i za akční RPG, jelikož se vám postupně levelují zbraně a získáváte silnější kousky. Grafika je horší než u Final Fight, jelikož jsou mnohé postavy docela malé, ale pořád se na hru hezky kouká. Kdo radši fantasy boje, přijde si na své.

Hodnocení: 80 %

Captain Commando (1991)

Tento kousek je pořádná magořina, přesto nejde o nejšílenější hru z kompilace, ale o tom až později. Captain Commando se odehrává stejně jako Final Fight v Metro City, jenže v budoucnosti roku 2026. Vašimi protivníky jsou ninjové, kyborgové i monstra. Váš tým je neméně bláznivý.

Capcom Beat 'Em Up Bundle - Captain Commando

Hlavním hrdinou je CAPtain COMmando (všimněte si velkých písmen), který se měl stát maskotem vydavatele. Je to silák, kterému kromě jeho přírodních schopností pomáhají energické rukavice, ze kterých šlehá elektřina i oheň. Jeho parťáci jsou bizarní postavy, které se jen tak nevidí. Ninja Commando je ještě celkem konvenční.

Mummy Commando je už opravdový úlet. Nejenom, že jde o mumii, ale dokonce o mimozemskou mumii ozbrojenou nožem. No, dobře. Cenu za nejoriginálnější a zároveň nejšílenější postavu však získává Baby Commando. Jo, je to mimino s dudlíkem v puse, které se pohybuje a bojuje v robotickém obleku. Tuto hru proto nelze brát vážně, protože ani její tvůrci k ní tak nepřistupovali.

Hrdinové se mohou vybavit zbraněmi jako obří palicí, automatickou puškou nebo raketometem. Posadit se taktéž mohou za řízení masivních mechů. Captain Commando je krystalicky čistá zábava okořeněná šíleným humorem. Jeden z nejlepších titulů z kompilace.

Hodnocení: 90 %

Knights of The Round (1991)

Beat ´em up hra založená na legendě o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu. Samozřejmě hodně volně. Draci zde sice nejsou, ale obrovské robobrnění ano. Hratelnými postavami jsou sám král Artuš, rytíř Lancelot a bojovný Percival, který je synem kováře se srdcem na správném místě.

Capcom Beat 'Em Up Bundle - Knights of The Round

I Knights of The Round má svou variaci na RPG levelování v podobě silnějších zbraní a odolnějšího brnění. Hráč si však vylepšování zvolit nemůže, je automatické. Změna tempa se občas dostaví při jízdě na koních. Hra se snaží být blíže legendě a neopírat se o fantasy žánru. Tygři jako protivníci v starodávné Anglii přesto překvapili. Jde o fajn mlátičku, která pobaví, ale z celé kompilace je nejméně zajímavá.

Hodnocení: 75 %

Warriors of Fate (1992)

Jde o pokračování Dynasty Wars, která nemá kromě dobového zasazení se slavnou sérií Dynasty Warriors od Koei (později Koei Tecmo) nic společného. Jde tedy o historickou beat ´em up záležitost, v níž máte na výběr z pěti barevně výrazně odlišených hrdinů.

Capcom Beat 'Em Up Bundle - Warriors of Fate

Jeden bojuje holýma rukama (a zuby), další se ohání mečem, třetí střílí šípy z luku atd. Rozdíly mezi jejich styly boje jsou veliké. Občas také seberete nějakou další zbraň ke svému posílení jako vrhací nůž nebo palici. Warriors of Fate ozvláštňuje samotný pohyb, protože se nechodí jenom zleva doprava, ale i zprava doleva nebo nahoru a dolů.

Chvilkový versus souboj se spoluhráčem je také vítaným rozptýlením, jízda na koních fajn a minihra s pojídáním jídla vám vyčaruje úsměv na tváři. Toto je další zábavný kousek od Capcomu s osobitým pojetím.

Hodnocení: 80 %

Armored Warriors (1994)

Další titul, který se od klasických beat ´em up výrazně liší. Nejde o žádné pouliční souboje bitkařů ani o bitvy barbarů a trpaslíků s draky. Armored Warriors se odehrává v budoucnosti roku 2281 na Zemi a planetě jménem Raia, kterou obývají kyborgové. Mezi nimi a lidmi dojde ke konfliktu, který mohou vyřešit jenom souboje obřích mechů.

K výběru jsou čtyři postavy se svými stroji, z nichž má každý své přednosti i slabé stránky. Ten nejvíc těžkotonážní je samozřejmě nejsilnější, ale zase nejpomalejší. Menší plecháč je hbitý, ale součástky z něj po útocích odpadávají rychleji. A tím se pomalu dostáváme k nejzajímavějšímu prvku hry.

Capcom Beat 'Em Up Bundle - Armored Warriors

Postupem hraní lze totiž mechy, které své soupeře zvednou i do vzduchu a zahodí, vylepšovat o nové díly z padlých strojů. A to je hodně cool. Tempo hry se tak může náhle změnit. Grafika je spíše průměrná. Mechy sice jsou obrovské, ale nikterak detailní a jejich velikost je pro oči hráče spíše na škodu.

Není přes ně moc vidět a když je jich na obrazovce více, vše se změní v nepřehlednou melu. Občas se mechy rozjedou ostošest a akce se mění spíše ve střílečku. I přes občasnou nepřehlednost a horší grafiku je Armored Warriors hodně zajímavý a originální zástupce beat ´em up žánru. Finále ve vesmíru je nezapomenutelné.

Hodnocení: 85 %

Battle Circuit (1997)

WTF? Co je to proboha za pošahanou magořinu? Viděli jsme už hodně, ale ne až tak známý Battle Circuit vše předčil. Jde o sci-fi rubačku odehrávající se na alternativní Zemi v roce 20XX. Hlavními hrdiny je tým námezdných lovců, který loví na zakázku ty nejhorší zločince z celé galaxie. Jenže tato banda je složena z těch největších podivínů všech dob. Cyber Blue je relativně klasický žoldák s několika kybernetickými vylepšeními. Captain Silver je vysoký a štíhlý, k tomu se umí ještě natahovat jako vyžvýkaná žvejka. Kočičí žena Yellow Iris je ovšem jiná liga.

Capcom Beat 'Em Up Bundle - Battle Circuit

Level extravagance se přitom bude jenom zvětšovat. Růžový pštros Pinky je, ehm, agresivní pštros v LGBT barvách. S nepřáteli se vůbec nemazlí. Posledním bojovníkem je mimozemská a chodící varianta na Adélu, která ještě nevečeřela. Masožravá kytka a její útoky jsou vrcholem celé hry. V té jsou veselé videosekvence, upgrady a spousta legrace.

Battle Circuit není v žánru ničím přelomovým. Jeho pojetí je však tak neotřelé a zajímavé, že v kombinaci se sice naprosto klasickou, ale nesmírně chytlavou hratelností jde o zábavu, kterou si budete chtít určitě po prvním dohrání zopakovat.

Hodnocení: 90 %