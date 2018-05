Capcom poslal do prodeje pět milionů kusů Monster Hunter World

A ještě jednou Monster Hunter. Capcom se pochlubil, že poslal do prodeje pět milionů kusů akční hry na hrdiny Monster Hunter World. Nejsou to přímo prodeje, toto číslo zahrnuje předobjenávky, hry na pultech obchodů i digitální prodeje. Na to, že hra vyšla teprve v pátek (zatím je dostupná na PS4 a XB1), je to výborný start a nejlepší rozjezd v historii značky Monster Hunter.

