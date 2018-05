Capcom vysvětluje, proč Monster Hunter World na PC vyjde se zpožděním

Očekávaná akční hra na hrdiny Monster Hunter: World sice vychází už 26. ledna na PlayStation 4 a Xbox One, majitelé počítačů se ovšem dočkají až na podzim. Důvod přiblížil producent hry Ryoza Tsujimoto.

„Je to náš první velký Monster Hunter na PC, proto se chceme ujistit, že uděláme vše správně. Proto chceme nejprve vydat hru na konzole a posléze se plně soustředit na PC verzi,“ řekl GamesRadaru (via PC Gamer). V rámci souběžného vývoje by se totiž PC verze nemusela dočkat plné pozornosti, dodal.