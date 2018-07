RECENZE: Captain Toad: Treasure Tracker je logická hra pro celou rodinu

Pokud už máte verzi na Wii U, vydání na dvě další platformy vás nemusí zajímat. Hra je v podstatě stejná. Pouze s tím rozdílem, že původní čtveřice bonusových úrovní ze Super Mario 3D World byla nahrazena (ano, nahrazena, ne rozšířena) úrovněmi inspirovanými hitem Super Mario Odyssey, konkrétně kousky Secret of the Inverted Pyramid, Mine Cart Cascade Crusade, Upton Downtown a Cookatiels Sizzling Sprint.

Captain Toad: Treasure Tracker

Hraní ve dvou (pouze na Switchi) znamená, že jeden ovládá postavu, zatímco druhý interaguje s prostředím, například hází tuříny na nepřátele, aktivuje plošinky a tak dále. Switchová verze v doku běží v 1080p, v handheldovém režimu pak 720p.



Pro ty, kteří nehráli

Nové vydání tak jasně cílí pouze na ty, kteří hru nehráli. A vzhledem k tomu, že Wii U nebyl komerční hit, bude takových většina. Ve hře se chopíme Toada a jeho parťačky Toadette, kteří objevují poklady a hledají Power Star. Když už ji mají na dosah, objeví se obří pták Wingo, který je připraví nejen o poklad, ale odnese si i Toadette. Záchranná akce, při níž se později role vymění, zahrnuje přes sedmdesát úrovní.



Captain Toad: Treasure Tracker

Ty jsou navrženy podle japonského konceptu „hakoniwa“, což je doslova „zahrádka v bedničce“. Cílem je vymyslet cestu ke hvězdě, jejímž sebráním úroveň ukončí. Pokud chcete úroveň zkompletovat na sto procent, musíte sebrat tři drahokamy, splnit jednu podmínku (ke každé úrovni se váže jiná) a nakonec objevit pixelovou verzi Toada.

Většina úrovní vypadá kouzelně a více než úporné přemýšlení povzbuzuje prozkoumávání a objevování skrýší. Funguje to tak, že levou analogovou páčkou si celou scénu natáčíte, čímž objevujete možné průchody a vymýšlíte cestu dál. Samozřejmě dojde na přepínače, otočné mechanismy, pohybující se plošinky, nepřátele, jimž je třeba se vyhnout a podobně. Toad ani Toadette neumí skákat, ale úplně bezbranní také nejsou. Občas lze vytrhnout tuřín, který nepřátele zpacifikuje. Někdy pak máme možnost „skočit“ z vyšší plošinky nepřátelům na hlavu.

Captain Toad: Treasure Tracker

Rozptýlením jsou hříčky, kdy se snažíme během stanoveného času získat co nejvíce mincí. Několikrát se také povozíme v důlním vozíku. To funguje tak, že dění sledujeme z vlastních očí, zaměřujeme pomocí gyroskopu (v handheldovém režimu) a střílíme.

Obtížnost je na můj vkus nastavena tak akorát. Není třeba dlouhého přemýšlení, spíše za pochodu objevujete, jak každé diorama funguje. Když pochopíte jeho zákonitosti, přichází realizační část, kdy musíte trasu bez újmy proběhnout. Každá úroveň má jiné tempo, ve hře se neustále objevují nové nápady, takže hra nestihne upadnout do rutiny.

Mimochodem, doporučuji hned od začátku sbírat drahokamy. Bohužel nestačí jen dokončit úroveň, na některých místech je třeba mít nasbíraný určitý počet drahokamů, aby vás hra pustila dál.

Limit není nějak přísný, netřeba plnit vše na sto procent, ale stejně jsem se musel párkrát vrátit do již dokončených světů.

Myslím, že takové umělé natahování herní doby nebylo potřebné, plnit další výzvy jsem stejně chtěl až po dokončení hry. Dohrání hry zabere nějakých osm hodin, kdo chce úrovně plnit na sto procent, pár dalších u hry určitě stráví.

Captain Toad: Treasure Tracker

Co se týče nových úrovní, Secret of the Inverted Pyramid a Upton Downtown jsou celkem nápadité kousky, byť nepřináší žádnou zásadní novinku. Cookatiels Sizzling Sprint je taktéž povedenou variací na runnery. Nejslabší mi tak přišla jízda ve vozíku v Mine Cart Cascade Crusade, která je snadno zaměnitelná s tím, co už jsme ve hře viděli.

Captain Toad: Treasure Tracker neztratil ani tři roky po vydání nic ze svého kouzla. Majitelé původní hry ji mohou s klidem vynechat, ostatním jako vždy doporučuji vyzkoušet nové demo. Za mě dobrý.