Stahujte zdarma Carmageddon TDR 2000, čas máte do soboty odpoledne

Carmageddon proslul svoji brutalitou. Je to sice závodní hra, neméně důležité je však bourat do téměř všeho a do všech. O pořádné karamboly a létající zkrvavené údy tak není nouze.

Carmageddon TDR 2000 je třetí díl v pořadí, vyšel v roce 2000. Ve své době mě hra hodně bavila, pravdou však je, že sklízela spíše průměrná hodnocení. Nyní se prodává za zhruba sto korun a pár drobných, takže akce, kdy ji lze získat zcela zdarma, může někomu přijít vhod.

Jak hru získat? Nejprve se musíte přihlásit na digitální distribuci GoG. Poté už stačí jen kliknout na tlačítko „get it free“ na banneru na hlavní stránce nahoře, nebo přímo na kartě hry. Systému chvilku trvá, než přidání hry zpracuje, když se ovšem podíváte, hra je okamžitě dostupná ve vaší knihovně na GoGu. Digitální klient GoG Galaxy je volitelný, instalační soubory si můžete stáhnout přímo z webového rozhraní.

Ale pospěšte si. Akce končí v sobotu 20. ledna v 15:00. Při této příležitosti je v akci k mání spíše špatný Carmageddon: Max Damage z roku 2016 za polovic, nebo celý bundle Carmageddon se slevou 75 procent.