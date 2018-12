Bude nový Carmageddon? THQ Nordic odkoupili práva na slavnou značku

Když někdy přijde řeč na násilí v počítačových hrách, je Carmageddon vedle Mortal Kombatu a Postalu jedním z těch titulů, které jsou zmiňovány jako odstrašující případy. Brutální závody, ve kterých dostáváte body za přejíždění nevinných civilistů, se zapsaly do historie, protože navzdory vší té kontroverzi okolo to byla opravdu skvělá hra. A snad znovu ještě bude.

Pozor přechod pro chodce.

Rychle se rozrůstající vydavatelství THQ Nordic odkoupilo práva od firmy Stainless Games, která s nimi nenakládala příliš rozumně. Jejich pokus o remaster, nazvaný Reincarnation, byl totiž po všech stránkách průšvihem, jak si ostatně můžete přečíst v naší dva roky staré recenzi.

Jaké jsou další plány se značkou, to zatím netušíme, ale vzhledem k tomu, že THQ Nordic nedávno koupilo i autory žánrově příbuzného Wreckfestu, finské Bugbear, mohlo by to znamenat další plnohodnotný díl.