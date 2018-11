RECENZE: Carnival Games je nejzoufalejší hra za poslední dobu

Vzhledem k tomu, že s rodinou rádi hrajeme nejenom různé deskové hry, ale i party hry na konzolích, u Carnival Games jsem se příliš nerozmýšlel a vzal si ji na recenzi. Jedenáct let stará verze pro Wii sice sklízela jen průměrná hodnocení, ale takový osud potkal řadu kolekcí všemožných hříček, ačkoliv se z některých nakonec vyklubala dobrá zábava. To však není případ aktuálního projektu Carnival Games, v němž je špatně snad všechno.

Carnival Games

Sony to na PlayStation 4 zkouší se společenskými hrami přes řadu PlayLink, na Switchi nedávno zabodovala Super Mario Party. Ta kromě hraní na hrací desce přináší osmdesát miniher. Vedle toho se Carnival Games tváří jako chudý příbuzný, protože hráčům předkládá pouhých dvacet her, respektive hříček, a to za jen těžko uvěřitelných 899 korun (PS4, XB1) respektive 1099 korun (Switch).

Po spuštění na mě hra působila celkem sympaticky. Grafika v menu je jednoduchá, ale barevná, listování mezi hrami stylové. Vystřízlivění ovšem přišlo záhy. Jako první jsem spustil hru nazvanou Batter Up, v níž se pálkou odpaluje míček. Ovládá se pouze jedním tlačítkem, které musíte stisknout ve správný okamžik a vaše postavička provede odpal. Cílem je porazit na body další tři soutěžící, ať už je ovládají další hráči, nebo počítač.

Jednoduchost není a škodu, ale musí to být zábava. Očekával bych nějaký cool efekt, kdy se po mocném odpalu zatřese země, zkrátka něco, co by prolomilo celkový fádní dojem. Carnival Games ovšem přináší jen základní nic moc animace a prakticky nulový požitek ze hry.

Přitom principiálně jsou to stejné hry jako v Super Mario Party. Zvědav jsem byl na pohybové ovládání, ale i v tomto případě na mě čekalo nemilé překvapení. Zpřístupní se až jako bonus, kdy u každé hry nahrajete požadované skóre. U odpalu celkem funguje, v dalších hrách je spíše k vzteku, protože odezva je zpomalená.

Carnival Games

Aby toho nebylo málo, z oněch dvaceti her je na začátku přístupných pouze osm. Zbytek si musíte odemknout za zdejší měnu v podobě lístků. Když jsem v při odpalování totálně převálcoval soupeře, odměnila mě hra devíti lístky. Odemčení další hry v menu stálo 25 lístků. Jenže i tady následovalo velmi nemilé překvapení, když jsem zjistil, že ceny rostou a odemknutí nejdražší hry už vyžaduje neuvěřitelných tisíc lístků.

A zatímco propagační video ukazuje šťastnou rodinku s usměvavými dětmi, moje rodina mě poslala s Carnival Games slušně řečeno do háje. A to celkem rychle. Přitom Super Mario Party nás baví všechny. Zatnul jsem tedy zuby a pustil se do hraní stále stejných her dokola, abych nějaké další otevřel.

Zajímavé je, že v zisku lístků jsou u jednotlivých her velké rozdíly. Přepočítávají se podle dosaženého skóre a u každé hry je to trochu jiné. Nakonec se mi nejvíce dařilo v Battle Ballons, kde narážíte s balonem s ostny do ostatních, čímž se násobí zisk skóre. Byl jsem tak schopen získávat nějakých čtyřicet lístků za hru. Každá další hra ovšem navyšovola můj odpor ke hře.

Carnival Games

Ať už házíte míče na koš, nebo kroužky na tyčky, všechny hry jsou v té naprosto základní úrovní hratelné, ale zároveň nudné, fádně zpracované a s ovládáním, které nereaguje tak, jak bych si představoval. K žádné se nebudete po dvou nebo třech kolech chtít vracet. Je tu například i variace na kolejnicovou střílečku nazvaná Ghost Blaster, v níž jede ve vozíku a střílíte strašidla. Vypadá příšerně, je krátká, nejsou v ní žádné odbočky a zástupci žánru na Wii jsou i po letech lepší.

Jediné plus si tak hra u mě odnáší za celkem služné možnosti přizpůsobení postavy. Různé masky či další doplňky se však prodávají taktéž za lístky. Nové botky koupíte za 10 lístků, obří dudlík za 600 lístků. Nejdražší je velký knír za 10 000 lístků. To je jak z nějaké free 2 play hry, ale nebojte, platí se jen herní měnou.

Carnival Games

Klíč k pochopení toho, proč něco tak špatného jako Carnival Games dnes vychází, se nachází v minulosti. Podle Wikipedie se Wii verze prodávala i přes průměrná hodnocení velmi dobře. Společně s verzí na handheld DS bylo do obchodů posláno přes sedm milionů kopií a Wii verze je třetí nejprodávanější hra na Wii od třetí strany. Já jen doufám, že aktuální Carnival Games komerčně propadne, aby na nás vydavatel něco takového už nezkoušel.