Černý pátek s PlayStation: konzole se hrou za 6 490 korun

Černý pátek v podání Sony znamená slevy až šedesát procent na PlayStation Store či o dvacet procent levnější členství v PlayStation Plus. Nabídka končí v úterý 27. listopadu.

Co se hardwaru týče, tisková zpráva zmiňuje, že od 19. do 26. listopadu půjde koupit PlayStation 4 500 GB se hrou Spider-Man nebo God of War za 6 490 korun. PlayStation 4 Pro 1 TB s hrami Spider-Man a God of War půjde sehnat za 9 990 korun.

Headset PlayStation VR s kamerou a hrou VR Worlds se bude prodávat za

4 990 korun (pozor, starter set neobsahuje pohybové ovladače Move). Ovladač Dualshock DS4 vyjde na 990 korun.