V chystaném hororu Chernobylite se podíváme do dějiště jaderné katastrofy

Polské studio The Farm 51, zodpovědné například za skvělou loňskou akci Get Even (naše recenze), oznámilo, že pilně pracuje na novince Chernobylite. Má jít o survival horor odehrávající se na území bývalé jaderné elektrárny Černobyl.

Vývojáři z The Farm 51 na návštěvě Pripjati.

Autoři tuto lokaci několikrát navštívili a pečlivě nafotili, nebojí se však také popustit uzdu fantazii. Výsledkem má být emocionální příběh plný lásky, strachu a konspiračních teorií.

Hra poběží na Unreal Enginu 4, takže o grafickou stránku strach nemáme. Na více informací si však budeme muset ještě počkat, zatím máme k dispozici jediný nic neříkající obrázek.

Chernobylite není jediná hra z Černobylu, která se chystá. Autoři kultovní série S.T.A.L.K.E.R. totiž nyní pracují na battle royale střílečce Fear the Wolves.