RECENZE: Chimparty je legrace na pár chvil. Ovládá se jen jedním tlačítkem

Chimparty je nekomplikovaná party hra, která se hodí na domácí večírky i pro rozptýlení malých ratolestí před televizní obrazovkou. K jejímu rozehrání vám kromě bedny stačí PlayStation 4, videohra a stejný počet chytrých telefonů nebo tabletů jako lidí. Hrát můžete i sami, ale to nedoporučujeme.

Chimparty je vyloženě společenská hra, takže alespoň jednoho parťáka k jejímu pořádnému zapaření potřebujete. Maximální počet hráčů je čtyři. Když jich bude méně, chopí se role ostatních soutěžících počítač.

Jedno virtuální tlačítko na vše

Hlavními hrdiny hry jsou čtyři pestrobarevní šimpanzi zobrazeni v pěkné grafice, kteří se účastní opičáren v nejrůznějších disciplínách. K zahrání je jich celkem 18, což není vyloženě málo, ale jejich koncept se často opakuje. Ovládání lidoopů je velmi snadné. Na dotykovém displeji totiž budete mačkat vždy jen jedno virtuální tlačítko. Budete jím skákat, chytat se, posunovat i pšoukat. Chimparty je fekální dílo a chlupatí hrdinové v něm flatulují ostošest, což chichotem ocení zejména nejmenší.

Principy miniher jsou jednoduché jako titul samotný. Vše vám před hraním vysvětlí výstižný a srozumitelný tutoriál. Díky němu pravidla a náplň miniher pochopí úplně každý. A tím myslíme i menší děti. Hra je totiž kompletně v češtině včetně dabingu Zdeňka Mahdala.

Co je PlayLink? Jde o herní zážitek na PlayStation 4 s vybranými tituly. Všechny se hrají pomocí propojení konzole s mobilem nebo tabletem, který slouží jako ovladač. Jde o jednoduché a srozumitelné tituly pro multiplayer, které si užijí i nehráči nebo začátečníci. Pro spárování hry s konzolí je zapotřebí stáhnout potřebnou aplikaci v Google Play (Android) nebo v App Store (iOS).

K zahrání je přítomen basketbal, ve kterém musíte obručí prohodit šimpanze, přeskakování sudů, nesení ananasů, hop na vlajku, nebo obarvování herní plochy ve stylu Splatoonu od Nintenda. O co přesně jde, není zapotřebí vysvětlovat, protože názvy miniher jsou všeříkající. Při hraní vám často pomůže zmíněné pšouknutí, které vás udrží déle ve vzduchu.

Strašidla, piráti i čarodějové

Minihry jsou rozděleny do úrovní stylizovaných tematicky na pirátské, strašidelné, sci-fi, čarodějnického nebo pralesní. Hraje se nejenom všichni proti všem, ale i v kláních 2 vs. 2. Například si tak zahrajete variaci na Pong, v níž spoluhráči ovládají plošinku každý jiným směrem. Opět se tedy používá při hraní pouze jedno jediné virtuální tlačítko. Výjimky neexistují. Samotné minihry trvají k dohrání minutku, maximálně dvě. Spustit je lze ve čtyřech více či méně rozdílných režimech.

Tím prvním je desková hra minimálně pro dva hráče, která připomíná Mario Party. Propracovanosti nejslavnější konkurence však rozhodně nedosahuje. Pohybujete se po políčkách, po konci tahu hrajete minihry a hráč, který skončí poslední, roztáčí kostku. Podle ní se šimpanzi pohybují. Skončit můžete na políčkách, která vás posunou dopředu i dozadu. Vyhrává ten hráč, který dorazí nakonec za zlatým banánem jako první. Sólo hru lze spustit i v jednom a jde o to v ní získat co nejvíc hvězd za vyhrané minihry. K tomu vás honí obří šimpanz s touhou mrsknout vám dort do obličeje.

Potěšující pšoukání

Při náhodné hře vám musí získat co nejvíc hvězd při hraní deseti náhodně vybraných miniher. Posledním módem je ruční vybrání hříček. Nabídka není kdovíjak obsáhlá, ale vzhledem k nízké ceně Chimparty a jejímu zaměření, je to pochopitelné. Tohle je zábava na pár desítek minut.

Selfie opičárna Když si zvolíte šimpanze, do jeho herní ikonky zvěčníte svůj obličej. Chimparty pak zobrazí vaši selfie v srsti lidoopa. Herní postavu si pak v průběhu hraní můžete vybavit nejrůznějšími kosmetickými doplňky typu papuče, nasazovací uši nebo brýle.

Nedokážeme si představit, že bychom s touhle hrou strávili s přáteli celý večer. Ale pár desítek zábavných minut, to jo. Chimparty si však na nic víc než chvilkovou zábavu nehraje a to je dobře. Dětský smích z pšoukajících šimpanzů rodiče určitě potěší.