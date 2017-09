Úspěch není vše. Autoři Dear Esther dočasně odcházejí ze scény

Prosadit se se svými hrami v obrovské konkurenci nezávislých titulů chce kromě talentu i obrovskou dávku štěstí. Mnoho „indie vývojářů“ udělalo všechno správně, mají na kontě skvělou hru, ale úspěch se stejně nedostavil. Prostě proto, že se o ní nikdo ani nedozvěděl. Jenže jak ukazuje aktuální situace vývojářského studia The Chinese Room, ani když se vše povede, jak má, není ještě vyhráno.

The Chinese Room propustili své zaměstnance, nejprve se však postarali o to, aby jim pomohli najít nová místa.

The Chinese Room měli štěstí a hned z jejich prvotiny Dear Esther se stal obrovský hit, který stál na samotném začátku popularity tzv, walking simulátorů. Tedy her, které místo na hratelnost a výzvu, sázejí spíše na příběh a atmosféru. Že nešlo jen o pouhou šťastnou náhodu, dokázali předloni v Everybody’s Gone to Rapture (naše recenze), která dostala navzdory své neobvyklé náplni hodně prostoru v médiích. Jenže skvělé přijetí od kritiků i fanoušků nenaplnilo vývojáře štěstím, a tak The Chinese Room na svém blogu včera překvapivě oznámili, že se minimálně na několik měsíců stahují ze scény.

Dear Esther, hra, která stála na počátku žánru tzv. walking simulátorů.

„Abych šel rovnou k věci – finanční tlaky, péče o zaměstnance, stres z vývoje a zdravotní problémy – už to není dále udržitelné. Je čas dát si pauzu, nabít se a pořádně se zamyslet nad budoucností,“ píše v emotivním příspěvku Dan Pinchbeck, jeden ze dvou zakládajících členů studia. Tým propustil většinu zaměstnanců, kterým však nejprve pomohl zajistit si nová místa. Nemá jít o úplný konec a dříve oznámené hry The 13th Interior a Little Orpheus prý v budoucnosti ještě vyjdou.

The CHinese Room jsou sice nezávislí vývojáři, jejich hry však vypadají doslova božsky.

Končí tím však jedna éra a The Chinese Room musí teprve vymyslet, kudy dál. Pincheback naznačil, že by se rád vrátil ke kreativním činnostem, protože všechny ty každodenní problémy, které chod firmy přináší, prostě nejsou pro něj.

Tvorba her je ohromně náročný byznys, a byť nabízí spoustu prostoru pro umělecké vyjádření i potenciál pro to opravdu zbohatnout, často se na tvůrcích negativně podepíše. Doufejme, že příběh studia The Chinese Room bude mít ještě nějaké pokračování a budiž varováním pro všechny další nezávislé vývojáře. Udělat skvělou a populární hru, není všechno.