Chystá se remaster Final Fantasy Crystal Chronicles

Akční hra na hrdiny Final Fantasy Crystal Chronicles, která vyšla v Japonsku v roce 2003 na GameCube a o rok později ve zbytku světa, se dočká remasterované verze. Ta se bude jmenovat Crystal Chronicles Remastered Edition a vyjde příští rok na PlayStation 4 a Switch. Oznámení se zatím týká pouze Japonska.

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition is more beautiful than ever and coming to #NintendoSwitch and #PlayStation 4 in 2019! pic.twitter.com/hwfldVLYRO