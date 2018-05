Chystají se LEGO hry podle filmů od Pixaru

Popularita LEGO her neklesá.

Lego hry, parodující veliké filmové série jako Star Wars nebo Avengers, se stále těší obrovské popularitě. Nyní to vypadá, že se jejich autoři začínají poohlížet i po filmech z produkce Pixaru. První taková hra by prý mohla vzniknout na motivy druhého dílu animáku Úžasňákovi (The Incredibles). Z obchodního hlediska to rozhodně dává smysl, ale na oficiální potvrzení si ještě musíme počkat.