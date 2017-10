Třetí díl kultovní Civilization je dočasně zdarma. Nepropásněte ho

Jestli jste se báli, že se něco na fungování charitativního obchodu s hrami Humble Bundle změní poté, co ho odkoupil zábavní gigant IGN, tak už nemusíte.

Nejenže se stále objevují další výhodné nabídky tematických balíčků (aktuálně platná je nabídka australských her s nezávislými peckami jako Satellite Reign nebo dungeon „naruby“ Crawl), ale evidentně neskončilo ani rozdávání her úplně zdarma.

Civilization III

Pokud správně počítám, tak do zítřejší soboty 19:00, si můžete přidat do své knihovny na Steamu třetí díl famózní strategie Civilization, aniž byste museli zaplatit jedinou korunu. A to i se všemi vydanými datadisky. Stačí na to mít registraci v obchodu Humble Bundle a vložit hru do košíku, to je vše.

Civilization III vyšla sice už v roce 2001, to jí však na zábavnosti nic neubralo. V naší dobové recenzi s titulkem „Civilization III - nejlepší hra všech dob?“ jsme jí udělili skvělých 94 % a minimálně pro starší počítače je to pořád ultimátní zábava na stovky hodin.

Nejnovější šestý díl je sice také skvělý, mnohým však nesedí kvůli stylizovanému zpracování.